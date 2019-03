Stand: 07.03.2019 15:38 Uhr

Jetzt leckeren Rhabarber pflanzen

Rhabarber wird in der Küche überwiegend wie Obst verwendet und ist beliebt als Kompott oder Kuchen. Dabei zählt Rhabarber zum Stangengemüse. Als Nutzpflanze im Garten ist Rhabarber sehr beliebt - auch, weil der Anbau unkompliziert und die Pflanze pflegeleicht ist.

Rhabarber ernten, pflanzen und teilen

























Rhabarber in Frühjahr oder Herbst pflanzen

Ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen von Rhabarber ist das zeitige Frühjahr, eine Herbstpflanzung ist aber ebenfalls möglich. Rhabarber benötigt einen halbsonnigen bis sonnigen Standort und tiefgründigen Gartenboden. Vor dem Pflanzen den Boden etwa 70 Zentimeter tief umgegraben und in das Pflanzloch eine Mischung aus ausgehobener Gartenerde, Kompost und Hornspänen geben. Bedenken sollte man, dass Rhabarber relativ viel Platz benötigt: Mindestens ein Quadratmeter Fläche sollte eingeplant werden. Das Gemüse muss regelmäßig gegossen werden, es darf aber keine Staunässe entstehen. Rhabarber ist sehr winterhart und benötigt keinen Schutz vor Frost.

Rhabarber im Herbst teilen und umpflanzen

Spätestens alle zehn Jahre sollte Rhabarber umgesetzt und bei der Gelegenheit geteilt werden. So wird die Pflanze verjüngt und bleibt kräftig. Im September beziehungsweise Oktober befindet sie sich bereits in der Ruhephase und ist im Beet kaum noch zu entdecken. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um das Stangengemüse umzupflanzen. Dazu wird die Pflanze ausgegraben und der Wurzelballen mit einem sauberen Spaten in Teilstücke von etwa einem Kilo Gewicht geteilt. Diese sollten jeweils noch mindestens eine Knospe haben. Die Schnittflächen sollten vor dem erneuten Einpflanzen gut abgetrocknet sein. Im Herbst umgesetzte oder geteilte Rhabarberpflanzen tragen erst im Folgejahr.

Rhabarber teilen und verpflanzen Mein Nachmittag - 28.08.2018 16:20 Uhr Wenn der Rhabarber im Garten schwächelt, sollte man ihn teilen und an eine andere Stelle versetzen. Fernsehgärtner Matthias Schuh rät, den Boden hierfür gut vorzubereiten.







4,27 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rhabarber-Ernte: Nie alle Stangen entfernen

Theoretisch können die ersten knackigen Stangen im Jahr nach der Pflanzung geerntet werden. Allerdings ist es ratsam, die Rhabarber-Pflanzen die ersten beiden Jahre in Ruhe wachsen zu lassen, damit sie kräftig werden. Empfehlenswert ist es, im dritten Jahr etwa sechs bis sieben Stangen pro Pflanze zu ernten. Niemals alle Stangen entfernen: Die verbleibenden Triebe braucht der Rhabarber, um weiter Photosynthese zu betreiben und im Folgejahr wieder dicke Stangen zu bilden. Rhabarberstangen dürfen nur herausgedreht und niemals abgeschnitten werden, nur zum Entfernen der Blätter ein Messer verwenden. An den Schnittstellen könnten sonst Krankheitserreger oder Pilze eintreten und die Pflanze schädigen.

Erntezeit endet am 24. Juni

Ernten kann man die säuerlichen Stangen übrigens bis zum Johannistag am 24. Juni. Danach bildet Rhabarber vermehrt Oxalsäure, die in hohen Dosen Nierenschäden verursachen kann. Die Blätter des Rhabarbers eignen sich hervorragend als Mulch im Gemüsebeet. Im Herbst können sie dann kompostiert werden. Wenn die Pflanze im Juni schon Blüten schiebt, sollten diese Triebe herausgedreht werden, da sie die Pflanze unnötig Kraft kosten. In der Floristik werden die abstrakten Blüten aber immer beliebter - als Highlight im sommerlichen Strauß.

Bewährte Rhabarber-Sorten

Es gibt mehrere Rhabarber-Sorten, die sehr zu empfehlen sind. Bewährt haben sich seit Jahren die Sorten "Vierländer Blut", "Holsteiner Blut" oder auch "Goliath". Bei "Goliath" lässt der Name schon vermuten, dass dieser Rhabarber besonders lange Stiele bildet: 90 Zentimeter sind da keine Ausnahme.

Wachstum im Frühling durch Dunkelheit beschleunigen

Wer das Wachstum seines Rhabarbers im Frühling beschleunigen möchte, kann einen einfachen Trick anwenden: Sobald die ersten Triebe zu sehen sind, zeitweise einen Eimer oder lichtundurchlässigen Kasten über die Pflanze stülpen. Das fördert das Wachstum der Rhabarberpflanze und sie bildet besonders lange und schöne Stiele. Zudem erhält der Rhabarber auf diese Weise ein besonders mildes Aroma und ist nicht so sauer. Das Vortreiben der Triebe bedeutet für die Pflanze allerdings eine ziemliche Kraftanstrengung, deshalb sollte diese Methode nicht jedes Jahr angewendet werden.

In Kürze: Standort und Pflege - halbsonniger bis sonniger Standort

- tiefgründiger Boden wichtig

- Wachstum mit Kompost fördern

- ausreichend gießen, Staunässe vermeiden

- Erntezeit: April bis Ende Juni

- im September oder Oktober teilen und umpflanzen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 09.03.2019 | 06:50 Uhr