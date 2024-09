Brombeeren schneiden, pflanzen und pflegen Stand: 02.09.2024 09:33 Uhr Brombeeren sind als Gartensträucher recht anspruchslos. Wichtig ist, sie regelmäßig zu schneiden, damit sie viele Früchte tragen und nicht zu stark wuchern. Wie und zu welcher Jahreszeit erfolgt der Schnitt?

An Feld- und Waldrändern wachsen Brombeeren oft wild, dort laden die aromatischen Früchte zum Naschen ein. Die Sträucher lassen sich problemlos auch im Garten pflanzen, benötigen aber unbedingt einen regelmäßigen Schnitt, damit sie nicht verwildern und andere Pflanzen verdrängen.

Der Gartenhandel bietet nicht nur Sorten mit Stacheln, sondern auch stachellose Züchtungen wie etwa die Sorte "Navaho" an. Diese lassen sich ernten, ohne dass die Arme zerkratzen und bilden meist auch größere Früchte aus. Brombeersträucher können bis zu drei Meter hoch werden, es gibt aber auch kompaktere Sorten, die im Topf oder Kübel wachsen.

Der richtige Standort

Brombeeren mögen sonnige Standorte, dort können die Früchte gut ausreifen. Die Pflanzen kommen aber auch mit Halbschatten gut zurecht. Ideal ist ein windgeschützter Standort, beispielsweise an einer Mauer. An den Boden stellen sie keine großen Ansprüche, er sollte aber durchlässig sein, denn Staunässe vertragen die Pflanzen nicht.

Brombeeren pflanzen

Die beste Zeit, um Brombeeren zu pflanzen, ist das Frühjahr. Das Pflanzloch ausheben, die Erde gut auflockern und etwas Kompost hineingeben. Die Jungpflanze aus dem Topf nehmen und kurz in einen Eimer mit Wasser tauchen. Die Wurzeln etwas auflockern und den Strauch einpflanzen. Die Pflanze gut mit Erde bedecken, wässern und eventuell eine Mulchschicht auftragen. Zum Schluss die Triebe auf etwa 30 bis 60 Zentimeter einkürzen.

Wer mehrere Sträucher setzt, sollte zwischen den einzelnen Pflanzen zwei bis drei Meter Abstand lassen. Um zu verhindern, dass die Brombeeren zu stark wuchern, kann man Wurzelsperren setzen. Gut geeignet ist dafür beispielsweise Teichfolie. Sie wird in einigem Abstand zur Brombeerpflanze senkrecht in den Boden eingegraben und begrenzt so das Wurzelwachstum. Da Brombeeren Flachwurzler sind, reicht eine Tiefe von 30 Zentimetern für die Sperre aus.

Brombeere an Rankgitter oder Spalier pflanzen

Um das Wachstum im Zaum zu halten, empfiehlt es sich, die Sträucher an einem Rankgitter oder Spalier wachsen zu lassen. Diese lassen sich einfach selbst bauen: Dazu Holzpfähle in etwa anderthalb bis zwei Metern Abstand in die Erde setzen und dazwischen parallel Drähte spannen. Die Triebe nach und nach an den Drähten entlang leiten - am besten so, dass eine V-Form entsteht. Dabei jeweils die alten Triebe, die bereits einmal getragen haben, auf die eine Seite binden und die jungen Triebe, die in der kommenden Saison tragen sollen, auf die andere Seite. Das erleichtert den späteren Rückschnitt erheblich.

Brombeeren richtig schneiden

Im frühen Frühjahr an einem frostfreien Tag sollten Brombeeren geschnitten werden. Dabei alle Triebe, die älter als ein Jahr sind und bereits einmal Früchte getragen haben, auf Bodenhöhe abschneiden. Abgestorbene Triebe ebenfalls abschneiden. Bei den Jahrestrieben - also den jungen Ruten, die im Vorjahr gewachsen sind - die kräftigsten auswählen und lediglich vier bis sechs Ruten stehen lassen. Die Seitentriebe ebenfalls einkürzen, sodass nur etwa zwei bis drei Knospenansätze übrig sind.

Nach der Ernte im Sommer kann ein weiterer Schnitt erfolgen. Dabei werden die ganz neuen Triebe, die sich in der laufenden Gartensaison gebildet haben, bis auf drei bis fünf Knospenansätze zurückgeschnitten. Zusätzlich kann man die tragenden Triebe etwas einkürzen.

Brombeeren ernten und aufbewahren

Die ersten Brombeeren sind ab Juli reif, je nach Sorte reicht die Erntezeit bis Oktober. Nur Früchte, die schwarz sind und sich sehr leicht lösen lassen, sind wirklich durchgereift und süß. Rote Früchte sollte man noch hängen lassen, denn nach der Ernte reifen die Früchte nicht mehr nach. Im Kühlschrank kann man Brombeeren nur wenige Tage aufbewahren. Sie sollten also am besten gleich verzehrt oder verarbeitet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Nutzgarten