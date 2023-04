Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Wir gärtnern! Der "Alles Möhre"- Gartenblog zum Podcast von Martina Witt / Ralf Walter

Alles neu ... macht der Frühling! In unserem Natur- und Gartenpodcast "Alles Möhre, oder was?!" gärtnern wir nun ganz in echt, draußen und in Farbe. Unseren Fortschritt, die Erfolge und Misserfolge, dazu ganz viele Tipps und Tricks, könnt ihr hier im Blog nachlesen - und natürlich im Podcast hören. Viel Spaß, wünschen Ralf und Martina.

Gemüsegarten: Platz ist im kleinsten Beet

Jetzt wird es ernst: Heute setzen und säen wir in Beet Nr. 2 Steckzwiebeln, Möhren (Sorten "Jitka" und "Yellowstone F1") und Radieschen. Dieses Dreiergespann hat es in sich: Die Möhren schützen die Zwiebeln vor der Zwiebelfliege und die Zwiebeln die Möhren vor der Möhrenfliege. Die Radieschen wiederum wachsen so schnell, dass sie die anderen Pflanzen nicht behindern und dienen währenddessen als "Markiersaat". Sie zeigen uns also an, wo wir auf dem Beet die Möhren ausgesät haben. Noch ein Tipp von unserer Garten-Expertin Claudia Heger: Für Möhren im Balkonkübel eignet sich zum Beispiel die Sorte "Pariser Karotte", die wird rund und braucht nicht so viel Tiefe.

Pflücksalat: Dill hilft beim Keimen

Wenn alles eingesetzt ist, wird die Furche mit Erde bedeckt, angehäufelt und dann fest gedrückt, damit die Samen schon Feuchtigkeit aus der Erde bekommen. Wichtig noch bei den Zwiebeln: Der Ansatz oben sollte von Erde bedeckt sein, sonst könnten Amseln ihn mit einem Regenwurm verwechseln und die Zwiebel stibitzen.

Außerdem säen wir Pflücksalat aus. Dieses Mal nicht so ordentlich, wie bei den Möhren und den Zwiebeln; der Salat kann geschüttelt und geschüttet werden. Dann säen wir Dill. "Dill macht, was er will", sagt Claudia Heger. Meist wächst er nicht da, wo er wachsen soll, aber das macht nichts. Denn er hilft dem Salat beim Keimen. Mehr zu unserer ersten Mischkultur im Beet könnt ihr in der Podcast-Folge ab Ostermontag nachhören.

Premiere am Beet: Säen der Saubohne

"Lass uns doch in echt gärtnern und nicht nur im Studio darüber reden." Am Anfang war es eine fixe Idee, die uns aber nicht mehr losgelassen hat. Kleingarten oder Balkon zu Hause? Am Ende haben wir uns für zwei Beete auf dem Gelände entschieden. So ist der Weg zum Gießen nicht so weit - wer weiß, wie trocken der Sommer so wird... . Erst mal angeschoben, ging es dann auch schnell. Rasen weg, ein bisschen Dünger rein - fertig waren die "Alles-Möhre-Beete". Noch sehen die beiden 1,20 x 2 Meter Erdfleckchen zwar noch etwas traurig aus, aber das wird sich bald ändern, denn wir haben die ersten Pflanzen ausgesät: zwei Reihen "Dicke Bohnen". Ralf hat es gerne ordentlich, also wird eine Schnur gespannt und der Zollstock ausgelegt. Alle zehn Zentimeter kommen etwa sechs Zentimeter tief zwei Bohnensamen in die Erde. Zwei? Genau - falls ein Samen nicht keimt. Nun heißt es warten - und gießen. Ernten können wir hoffentlich im Juli.

Schlagwörter zu diesem Artikel Nutzgarten