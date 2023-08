"Vogel des Jahres" 2024: Jetzt abstimmen Stand: 31.08.2023 11:15 Uhr Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz und Wespenbussard: Diese fünf Vögel schickt der NABU ins diesjährige Rennen um den Titel. Die Aktion soll auf die Gefährdung der Tiere aufmerksam machen.

Vom 1. September bis zum 5. Oktober können alle Interessierten im Internet abstimmen und aus den fünf Kandidaten ihren Favoriten wählen. "Fast 135.000 Menschen haben im vergangenen Jahr abgestimmt und dem Braunkehlchen zur Krone verholfen. Wir freuen uns über das große Interesse an der heimischen Vogelwelt und haben wieder fünf spannende Kandidaten ausgewählt. Jeder steht für ein Naturschutzthema, das ihn besonders betrifft und unsere Aufmerksamkeit braucht", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Kiebitz und Rebhuhn verlieren an Lebensraum

Alle Vogelarten gelten in Deutschland als bedroht oder aber ihr Bestand ist merklich zurückgegangen, weil ihnen Lebensraum fehlt. So findet der Kiebitz immer weniger Feuchtgebiete wie Wiesen, Weiden, Moore und Sümpfe, weil diese trockengelegt, in Äcker umgewandelt oder intensiv bewirtschaftet werden. Der Wiesenbrüter - wegen seiner Balzflüge auch "Gaukler der Lüfte" genannt - gilt heute als stark gefährdet.

Auch das Rebhuhn leidet unter der Landwirtschaft. Als Bodenbrüter benötigt es buschige Feldraine und Blühstreifen. Doch auf leergeräumten Feldern und öden Flächen findet es keine Deckung. Außerdem führen Dünger und Pestizide dazu, dass das Rebhuhn immer weniger Insekten als Nahrung findet.

Rauchschwalbe ohne Nester, Steinkauz ohne Baumhöhle

Auch die Rauchschwalbe hat Lebensraum eingebußt. Früher fand sie in Ställen und Scheunen kleiner Bauernhöfe genug Nistmöglichkeiten. Heute sind die Stallungen großer Viehbetriebe häufig verschlossen, Schwalbennester werden bei Sanierungen entfernt und an modernen glatten Innenwänden bleiben sie nicht haften. Zudem fehlt der Rauchschwalbe auf versiegelten Flächen Lehm als Baustoff für ihre Nester.

An Wohnraum mangelt es auch dem Steinkauz. Er braucht alte Bäume mit Höhlen, vor allem auf Streuobstwiesen, die ohne Maschinen und Pestizide gepflegt werden und genug Insekten und kleine Wirbeltiere als Nahrung bieten.

Wespenbussard findet weniger Nahrung

Der Wespenbussard ist nach seiner Leibspeise Wespen benannt. Um nicht gestochen zu werden, wenn er Wespennester aufscharrt, ist sein Gefieder besonders dicht und seine Füße sind mit Hornplättchen geschützt. Doch er findet immer weniger Nahrung wie Insekten, Würmer und Amphibien. Weil sich sein Bestand verringert hat, steht er in Deutschland auf der Vorwarnliste der Roten Liste.

Aktion hat eine lange Tradition

Seit 1971 ernennen NABU und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) jedes Jahr einen "Vogel des Jahres". Der erste "Vogel des Jahres" war 1971 der Wanderfalke. Im Jubiläumsjahr 2021 fand die Wahl erstmals öffentlich statt, der Titel ging an das Rotkehlchen.

