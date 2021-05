Gartenschlauch-Modelle im Vergleich Stand: 03.05.2021 17:13 Uhr Die Auswahl an Gartenschläuchen ist groß: Es gibt welche mit dicken und dünnen Wänden, flexible und dehnbare Schläuche. Welche Vor- und Nachteile haben sie?

Die Sommer werden immer trockener. Gärten müssen häufiger bewässert werden und dafür eignet sich ein Gartenschlauch hervorragend. Allerdings ist die Auswahl riesig, bleibt die Frage: Welcher ist der richtige für den eigenen Garten? Wie leicht lässt sich ein Schlauch aufräumen? Wie einfach ist die Handhabung und wie haltbar sind die verschiedenen Modelle? Ein Vergleich.

Auf Durchmesser und Wandstärke des Schlauchs achten

Gartenschläuche gibt es in verschiedenen "Größen", sprich mit unterschiedlichem Durchmesser. Für die meisten Gartenbesitzer reicht ein kleiner Viertel-Zoll- oder ein Halber-Zoll-Schlauch. Ein Dreiviertel-Zoll-Schlauch ist schon eine relativ starke Ausführung.

Wer seinen Gartenschlauch viel durch die Gegend zieht, sollte eher einen Schlauch mit dickerer Wandstärke nehmen. Schläuche mit dünnen Wandstärken knicken nämlich leicht ein und das ist lästig.

Beim Schlauchkauf an das Aufräumen denken

Ein dicker, schwerer Schlauch ist zwar praktisch, aber das Verräumen ist anstrengend. Deshalb bleibt er oft liegen und kann leicht zur Stolperfalle werden - ein großer Nachteil.

Am elegantesten, aber auch am teuersten ist ein Schlauch mit in einer automatischen Schlauchrolle. Das kostet zwischen 50 bis 160 Euro. Aus ihr kann man den Schlauch soweit herausziehen, wie es nötig ist. Solche Schlauchboxen gibt es für Schläuche in Längen von 10 bis 35 Metern. Nach dem Wässern rollt sich der Schlauch von allein auf.

Flexible Schläuche mit Nylonhülle

Relativ neu am Markt sind flexible Schläuche mit einer Nylonhülle. Das macht sie robust gegen Schnitte und auch gegen UV-Strahlung. Das Aufräumen geht auch ganz einfach, es kann nichts knicken. So schafft man immer schnell Ordnung.

Eine besondere Form der flexiblen Schläuche sind dehnbare. Sie wachsen durch den Wasserdruck von 8,50 Meter auf ganze 25 Meter an. Großer Vorteil bei diesen Schläuchen: Ein Knicken ist praktisch nicht möglich. Es kann sich zwar ein Knoten bilden, aber dabei passiert nichts. Außerdem sind dehnbare Schläuche extrem klein. Der einzige Nachteil: Sie sind nicht besonders haltbar und relativ teuer.

