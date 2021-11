Weihnachtsbaum kaufen: Worauf sollten Verbraucher achten? Stand: 25.11.2021 15:02 Uhr Nordmanntanne, Fichte oder Edeltanne aus konventionellem oder ökologischem Anbau: Der Handel bietet verschiedene Weihnachtsbäume an. Wie bleibt er lange frisch? Wie hoch sind die Preise in diesen Jahr?

Ein Weihnachtsbaum gehört für die meisten Deutschen zum Fest dazu: Fast 30 Millionen Fichten und Tannen werden jährlich bundesweit verkauft, schmücken Wohnzimmer und Balkone. Mit einem Marktanteil von fast 75 Prozent waren Nordmanntannen im Jahr 2020 die beliebtesten Bäume zum Fest. Ihre Nadeln sind relativ weich, trocknen nicht so schnell aus und fallen auch trocken kaum ab. Allerdings verströmen Nordmanntannen nicht den typischen Tannenbaum-Duft, denn ihr Harz-Gehalt ist gering.

In der Käufergunst folgte die Blaufichte mit 15 Prozent. Sie verströmt einen angenehmen Duft und hat schöne, blaugrüne Nadeln, die allerdings sehr spitz sind und daher stechen. Zur Fichte griffen 7 Prozent der Verbraucher, sie sollte immer erst kurz vor dem Fest geschlagen werden, da sie nicht sehr lange haltbar ist und schnell beginnt zu nadeln. Die silbern-grünlichen Nadeln der Edel- oder Nobilistanne duften ebenfalls sehr intensiv und sie bleibt als Weihnachtsbaum lange frisch. Hier lag der Marktanteil zuletzt bei 3 Prozent.

Frische beim Weihnachtsbaumkauf erkennen

Weihnachtsbäume aus der Region haben kürzere Transportwege und sind daher meist frischer. Ob ein Baum vor Kurzem geschlagen wurde, lässt sich an der hellen Schnittfläche erkennen. Bei Bäumen, die schon länger gelegen haben, wird die Schnittstelle grau. Ein weiterer Hinweis sind die Nadeln: Stechen sie bereits beim Kauf, ist der Baum nicht mehr frisch.

Nach dem Kauf den Baum am besten im Freien lagern, etwa im Schatten auf dem Balkon oder im Garten. Dort bleibt er in einem Eimer Wasser frisch. In einer warmen Wohnung trocknen Bäume rasch aus. Wer keine Möglichkeit hat, den Baum bis Weihnachten draußen unterzubringen, sollte ihn daher erst spät kaufen.

Weihnachtsbaum selbst schlagen

Ganz frisch ist der Weihnachtsbaum, wenn man ihn selbst schlägt. Forstämter, Baumschulen und Bauernhöfe bieten das an vielen Orten im Norden an, besonders in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Fast jeder dritte Baum wird bei solchen landwirtschaftlichen Betrieben gekauft.

Was kostet ein Weihnachtsbaum dieses Jahr? Wegen der günstigen Witterung bleiben die Preise für Weihnachtsbäume 2021 weitgehend stabil, so die Prognose des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V. (BWS) und des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB). Laufmeterpreise im Überblick

Nordmanntannen: 21 bis 27 Euro

Blautannen: 12 bis 16 Euro

Fichten: 9 bis 12 Euro

Deutliche Preisunterschiede bestehen zwischen dem Fachhandel wie Baumschulen oder Gärtnereien, speziellen Verkaufsständen in Städten sowie Bau- oder Supermärkten. Ein Preisvergleich lohnt also. Deutliche Preisunterschiede bestehen zwischen dem Fachhandel wie Baumschulen oder Gärtnereien, speziellen Verkaufsständen in Städten sowie Bau- oder Supermärkten. Ein Preisvergleich lohnt also. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Woher kommen die Bäume?

Der Großteil der Weihnachtsbäume im hiesigen Angebot wächst in Deutschland heran - ganz überwiegend auf Plantagen. Der Rest, vielfach große Bäume, wird zum größten Teil aus Dänemark importiert. Im Jahr 2020 wurden etwa 2,14 Millionen Weihnachtsbäume eingeführt. Die größten deutschen Anbauflächen liegen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Bäume müssen etwa zehn Jahre wachsen, bis sie rund zwei Meter hoch sind. Trockene Sommer schaden überwiegend jungen Bäumen, die Folgen sind also erst mittelfristig für Kunden spürbar.

Weihnachtsbäume können mit Pestiziden belastet sein

Herbizide, Insektizide, Fungizide - manche Weihnachtsbäume sind laut BUND mit einem regelrechten Pestizid-Cocktail belastet. In einem bundesweiten Labortest haben Experten 2020 neun verschiedene Wirkstoffe auf 14 von insgesamt 23 getesteten Bäumen nachgewiesen. Die untersuchten Bäume stammten überwiegend von deutschen Plantagen und wurden stichprobenartig an 23 Verkaufsstellen in Baumärkten, Gartencentern und im Straßenverkauf erworben.

Zwei der belasteten Bäume wurden in Schleswig-Holstein gekauft, einer in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders alarmierend: Zwei der entdeckten Stoffe haben in Deutschland gar keine Zulassung. Es bestehe zwar keine akute Gefahr, trotzdem sei es möglich, dass die Pestizide in beheizten Wohnzimmern ausdampfen, erklärte der BUND Schleswig-Holstein. Außerdem sei der Einsatz von Pestiziden auf Plantagen eine Gefahr für die Artenvielfalt.

Biobäume sorgen für gutes Raumklima

Die Bäume mit Wasser abzusprühen, hilft nicht gegen die Pestizide. Der BUND rät dazu, Bäume direkt vom Förster oder Waldbesitzer oder zertifizierte Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen. Sie wachsen ohne Spritzmittel-Einsatz heran. Das ist nicht nur gut für die Natur, sondern auch für das Raumklima. Öko-Weihnachtsbäume gibt es unter anderem bei Bio-Landwirten zu kaufen. Verbraucher erkennen sie beispielsweise am FSC-Siegel oder an dem sechseckigen EU-Bio-Logo. Insgesamt wachsen jedoch weniger als ein Prozent der Weihnachtsbäume unter diesen Bedingungen heran.

Bäume mit Ballen wachsen selten weiter

Weihnachtsbäume, die mit Ballen gekauft und ins Freie gepflanzt wurden, nachdem sie im warmen Zimmer gestanden haben, wachsen nur selten an. Wer es dennoch versuchen möchte, sollte darauf achten, dass der Baum bereits im Topf gezüchtet wurde. Werden die Pflanzen erst zum Verkauf ausgestochen und eingetopft, nehmen die Wurzeln erheblichen Schaden. Außerdem sollte man den Baum gut gießen, nur wenige Tage ins Zimmer holen, ihn erst einpflanzen, wenn der Boden frostfrei ist und den Wurzelbereich gegen Frost schützen.

Weihnachtsbaum-Pflege: So bleibt er lange schön frisch

Damit der Baum möglichst lange schön aussieht, lohnt es sich, einige einfache Pflegeregeln zu beachten:

Bei längerem Transport auf dem Autodach den Baum in Folie einschlagen. Sonst verliert er im Fahrtwind erhebliche Mengen Wasser und trocknet aus.

Den Baum zu Hause kühl stellen - am besten auf Terrasse, Balkon oder im Keller in einem Eimer Wasser - und erst kurz vor dem Fest in die Wohnung holen.

Den Baum auch in der Wohnung mit Wasser versorgen. Die Aufnahme wird erleichtert, wenn die Sägestelle frisch ist. Den Stamm vor dem Aufstellen einige Zentimeter absägen. So kann er in einem Ständer mit Wasserbehälter besser Wasser aufnehmen. Den Behälter regelmäßig nachfüllen. Ein etwa zwei Meter hoher Baum braucht rund zwei Liter Wasser am Tag.

Den Baum möglichst weit entfernt von der Heizung oder anderen Wärmequellen aufstellen.

Mehr Plastikbäume in den Wohnzimmern

Plastikbäume zu Weihnachten werden beliebter. Umfragen zufolge betrug der Marktanteil im Jahr 2020 bereits 22 Prozent. Nicht nur die Herstellung belaste die Umwelt, sondern auch Transport und die Entsorgung, so die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Ein echter Baum hingegen kann nach den Festtagen umweltfreundlich zu Humus verarbeitet werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.11.2021 | 19:30 Uhr