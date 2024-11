Weihnachtsbaumständer: Worauf achten beim Kauf? Stand: 25.11.2024 09:54 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Gerade und sicher soll der geschmückte Tannenbaum stehen. Nur: Welche Modelle unter den Weihnachtsbaumständern halten ihn am besten? Diese Tipps sollten Sie beim Kaufen und Aufstellen des Weihnachtsbaums beachten.

von Saskia Engels

Der Klassiker unter den Weihnachtsbaumständern ist aus schwerem Gusseisen. Viele haben ihn noch als Erbstück zu Hause. Der Stamm wird bei so einem Christbaumständer mit drei Schrauben festgehalten.

Beliebt ist darüber hinaus die Einseiltechnik für den Tannenbaum, denn sie funktioniert sehr einfach: Mithilfe eines Drahtseils wird der Weihnachtsbaum von allen Seiten gleichmäßig eingespannt. Systeme, bei denen der Tannenbaum mit Keilen in den Ständer geklemmt wird, funktionieren dagegen nur bei besonders kleinen Exemplaren mit dünnem Stamm.

So passt der Weihnachtsbaumständer zum Tannenbaum

Die Hersteller geben in der Regel auf der Verpackung an, für welche Baumgrößen und Stammdurchmesser sich der Weihnachtsbaumständer eignet. Die meisten Modelle funktionieren gut für Tannenbäume, die bis zu zwei Meter hoch sind und einen Stammdurchmesser von maximal acht Zentimetern haben. Ist der Stamm zu dick für den Ständer, wird es kompliziert: Denn dann muss er angespitzt werden, um in die Halterung zu passen. Das hat den Nachteil, dass der Tannenbaum durch die verletzte Rinde nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann und schneller im Weihnachtsbaumständer und bei warmer Heizungsluft austrocknet.

Haltbarkeit: Wasser im Weihnachtsbaumständer verlängert Lebensdauer

Der Weihnachtsbaumständer sollte einen integrierten Tank für Wasser haben, um den Baum möglichst lange frisch zu halten. Von Vorteil ist, wenn in den Tank mindestens zwei Liter Wasser passen: Diese Menge verbraucht ein Tannenbaum im Durchschnitt pro Tag, wenn er in einem geheizten Zimmer steht. Das Wässern des Christbaums verlängert seine Lebensdauer.

Tannenbaum im Wohnzimmer: Tricks zum Standort im beheizten Raum

Der Tannnenbaum sollte nicht vor der Heizung stehen und langsam an die Zimmertemperatur gewöhnt werden - wenn möglich, mit einer Zwischenlagerung im Hausflur. Optimal ist, wenn man vom Stamm kurz vor dem Aufstellen noch eine dünne Scheibe absägt.

Sicherer Stand: Gerade Position im Weihnachtsbaumständer

Je nach Modell des Weihnachtsbaumständers kann das Aufstellen des Tannenbaums zur Herausforderung werden: Wird der Stamm mit Schrauben fixiert, ist es oft kompliziert, den Baum wirklich in eine gerade Position zu bekommen. Ein sicherer Stand ist - je nach Modell - nicht immer gegeben. Dann hilft es nur noch, ihn auch an der Decke zu fixieren.

Bei der Einseiltechnik wird das Seil entweder mit einem Fußpedal oder mit einer Rollmechanik um den Stamm gespannt. Allerdings muss der Weihnachtsbaumständer zur Größe des Christbaums passen, damit ein sicherer Stand gegeben ist. Wichtig ist daher ein gutes Eigengewicht des Weihnachtsbaumständers.

Auf jeden Fall sollte man das Transport-Netz erst entfernen, wenn der Baum gerade im Ständer fixiert ist. Dann sind keine Äste im Weg, und der Baum kann einfacher justiert und platziert werden.

Je frischer der Tannenbaum, desto länger hält er

Tannenbäume, die günstig in Baumärkten angeboten werden, sind häufig im Vergleich weniger lange haltbar. Meist wurden sie schon früh geschlagen, liegen eine Weile herum und nadeln somit auch schneller. Wer den Baum selber schlägt, hat natürlich die frischeste Tanne. Doch auch an Verkaufsständen, die Bäume aus der eigenen Baumschule verkaufen, kann man meist davon ausgehen, dass die Tannen frisch sind. Damit der Stamm später auch in den Weihnachtsbaumständer passt, am besten beim Kauf ein Maßband oder Ähnliches mitbringen.

