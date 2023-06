Die EU-Kommission will das Bezahlen in Europa ins digitale Zeitalter führen und Online-Geschäfte sicherer machen. Dafür soll eine digitale Version der Gemeinschaftswährung als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden. Die Verbraucher sollen ein digitales Euro-Konto bei jeder Geschäftsbank oder jedem anderen Zahlungsdienstleister eröffnen können. Grundlegende Dienstleistungen wie das Eröffnen und Schließen eines Digital-Euro-Kontos sowie das Bezahlen mit der Digitalwährung und Geld-Transfers sollen nach den Vorschlägen der EU-Kommission kostenlos sein.

Ob und wann ein digitaler Euro ausgegeben wird, entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB). Die Notenbank will im Oktober 2023 final über eine Einführung entscheiden. Nach bisherigen Angaben der EZB könnte ein digitaler Euro frühestens im Jahr 2026 kommen, Experten gehen eher von 2028 aus.

Der digitale Euro würde in einer elektronischen Geldbörse verwahrt, die man zum Beispiel als Wallet-App im Smartphone bei sich trägt. Verbraucher könnten ihren Einkauf bezahlen, ohne eine Bank, einen Kreditkartenanbieter oder Zahlungsdienstleister zwischenschalten zu müssen. Wie beim Bargeld soll das auch offline möglich sein - es muss also keine Internetverbindung bestehen, um den digitalen Euro von Gerät zu Gerät zu übertragen. Händler im gesamten Euro-Währungsgebiet wären grundsätzlich verpflichtet, den digitalen Euro anzunehmen. Es soll aber Ausnahmen geben: Ein kleiner Kiosk, der bisher nur Bargeld annimmt, weil er kein Kartenlesegerät hat, soll nicht zur Annahme von digitalen Euro gezwungen werden.

In Europa sind im digitalen Zahlungsverkehr ausländische Anbieter wie Paypal, Apple Pay oder Google Pay dominierend. Mit einem digitalen Euro würde nicht nur der Wettbewerb im digitalen Zahlungsverkehr steigen. Europa würde zudem unabhängiger werden von internationalen Anbietern. Die Bürger bekämen eine von der EZB ausgegebene Digitalwährung, deren Stabilität durch die Notenbank garantiert wäre. Mit dem digitalen Euro wäre blitzschnelles Bezahlen möglich, auch über Ländergrenzen hinweg, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Zudem soll das Zahlungsmittel so sicher sein wie Bargeld. Zudem könnte Geldwäsche eingedämmt werden, weil die Daten aus dem Zahlungsverkehr an die Hausbank oder die EZB gehen. Auch der Schaden durch Falschgeld würde zurückgehen.

Es gibt vor allem Zweifel an der Akzeptanz für das Zahlungsmittel. In einer Ende Mai veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Bankenverbandes BdB stimmten drei Viertel der 1.008 Befragten (76 Prozent) der Aussage "sehr" beziehungsweise "eher" zu, ein digitaler Euro sei nicht notwendig, weil vorhandene Zahlungsmöglichkeiten ausreichten. Zudem könnten viele Menschen die vorgesehenen Obergrenzen für die digitale Geldbörse skeptisch sehen. Diese könnten sich zwischen 500 und 3.000 Euro bewegen. Vor allem die Hausbanken sollen auf eine solche Regelung dringen, um zu vermeiden, dass Verbraucher ihre Einlagen im digitalen Portemonnaie "bunkern". Außerdem wären Zahlungsvorgänge mit dem digitalen Euro nicht anonym, wie bei anderen digitalen Zahlungsdienstleistern fielen Daten an. Auch Zinsen gäbe es nicht für Geld, das in der Wallet liegt.

Nein, es soll sogar leichter verfügbar werden. Die EU-Kommission hat erkannt, dass bereits jetzt einige Menschen wegen der Schließung von Bankfilialen und des Abbaus von Geldautomaten Schwierigkeiten haben, an Bargeld zu gelangen. Daher sollen Einzelhändler künftig Scheine und Münzen auch ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen. Nach einer repräsentativen Umfrage der Bundesbank wurden im Jahr 2021 in Deutschland noch 57,8 Prozent der Zahlungsvorgänge mit Bargeld abgewickelt. Dagegen spielt zum Beispiel in Skandinavien Bargeld kaum noch eine Rolle.