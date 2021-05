Partnervermittlungen: Vorsicht vor unseriösen Angeboten

Stand: 06.05.2021 17:16 Uhr

Einige unseriöse Partner-Agenturen schalten deutschlandweit Anzeigen in lokalen Tages- und Wochenzeitungen. Einsame Menschen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, werden so in eine teure Falle gelockt.