Glättebedingte Unfälle auf Norddeutschlands Straßen

Überfrierende Nässe hat in weiten Teilen Norddeutschlands für spiegelglatte Straßen gesorgt. Es kam bereits zu mehreren wetterbedingten Unfällen. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es eine amtliche Warnung vor Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe und leichten Frost. Auch auf den Geh- und Radwegen war es in den frühen Morgenstunden teilweise noch extrem glatt. Bei Tageshöchstwerten von einem bis fünf Grad muss laut Wettervorhersage gebietsweise weiterhin mit Schneeregen, Schnee oder Graupel gerechnet werden.

Glätte macht Autofahrern und Fußgängern zu schaffen

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse verunglückten in der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern mindestens sechs Autofahrer. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers jedoch niemand.

In Schleswig-Holstein gab es laut Polizei vor allem im Bereich rund um Lübeck glättebedingte Unfälle: Am Freitagmorgen ereigneten sich dort sechs Unfälle, drei davon auf der A20. Auch hier wurde niemand verletzt.

Der Verkehrsleitzentrale in Hamburg liegen seit 4 Uhr zwölf Unfälle vor. Sieben Menschen verletzten sich laut Feuerwehr bei Stürzen.

In Niedersachsen ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall mit zwei schwer und einem leicht Verletzten: Im Landkreis Cloppenburg stieß eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen frontal mit einem anderen zusammenstieß. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, die Glätte habe aber eine Rolle gespielt, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht kam es in der Umgebung von Oldenburg zu sieben weiteren Unfällen, die auf Glätte zurückzuführen waren. Auch im Landkreis Lüneburg und im Raum Osnabrück sowie in Barsinghausen gab es glättebedingte Unfälle. Hier blieb es laut Polizei bei Blechschäden.

Drei Schwerverletzte auf A7 am Donnerstagnachmittag

Plötzlich auftretender Schneeregen führte bereits am Donnerstagnachmittag binnen weniger Minuten zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen waren zwischen Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) und Göttingen insgesamt vier Fahrzeuge verunglückt.

Schaden von etwa 80.000 Euro

Zunächst sei der Pkw eines 60-Jährigen ins Schleudern geraten und gegen den Wagen eines 55-Jährigen geprallt. Unabhängig davon seien nur wenig entfernt zwei weitere Pkw ins Schleudern geraten: Der Wagen eines 57-Jährigen sei zunächst gegen die Leitplanke geprallt, ein dahinter fahrender 32-Jähriger kollidierte im Anschluss mit dem stehenden Auto. Mit Ausnahme des 60-Jährigen seien alle Beteiligten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei NDR.de. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

