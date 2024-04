Hamburg: Musikclub "Waagenbau" soll zum Diebsteich ziehen Stand: 26.04.2024 18:01 Uhr Der geschlossene Musikclub "Waagenbau" könnte eine neue Heimat in Hamburg bekommen. Nach Informationen von NDR 90,3 soll er zum Diebsteich umziehen. Das Clubhaus unter der Sternbrücke wird abgerissen.

Hamburgs Clubszene schwindet, doch der legendäre "Waagenbau" soll wieder auferstehen. Er könnte vorübergehend auf das ehemalige Thyssen-Krupp-Gelände am Diebsteich ziehen.

Andere Clubs kommen nahe der Deichtorhallen unter

Am künftigen Fernbahnhof Altona plant Hamburg ein Fußballstadion, eine Konzerthalle und Orte für Kreative. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bestätigte, dass die Stadt die Option prüft, den "Waagenbau" dort temporär in den alten Fabrikhallen anzusiedeln. Dressel hatte zuvor die Clubs "Fundbureau" und "Beat Boutique" sowie die "Bar 227" in den Kasematten an den Deichtorhallen untergebracht.

SPD-Bezirkspolitiker verärgert über Bahn und Bezirksamt

Die Frage, wie neues Leben rund um die Sternbrücke entstehen kann, ist noch offen. Altonas SPD-Bezirksfraktion ärgert sich über die Deutsche Bahn und das Bezirksamt Altona. Der SPD-Bauexperte Gregor Werner erklärte: "Die Zeit drängt! Bei der versprochen Bürgerbeteiligung herrscht Schweigen im Walde." Sein Fraktionskollege Sören Platten ergänzte: "Die Menschen an der Sternschanze müssten bei der Flächengestaltung endlich mitgenommen werden."

