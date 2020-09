Stand: 12.09.2020 10:05 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Streik bei der Post

Auch heute bleiben bei vielen Schleswig-Holsteinern möglicherweise die Briefkästen leer. Die Gewerkschaft ver.di hat die Paket- und Briefzusteller der Deutschen Post zum Warnstreik aufgerufen - u.a. Mitarbeiter in Kiel, Tornesch, Glinde, Lauenburg, Flensburg, Husum und Lübeck. Mit der Aktion will ver.di der Forderung nach mehr Geld für die Postmitarbeiter Nachdruck verleihen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2020 09:30

Corona: SH will mehr Zuschauer im Sport zulassen

Schleswig-Holstein will laut Regierungschef Daniel Günther (CDU) ab dem 19. September wieder mehr Zuschauer in Stadien und Hallen zulassen. Demnach dürfen dann bis zu 25 Prozent der Kapazität genutzt werden - je nach konkreter Situation vor Ort und unter Einhaltung von Hygienekonzepten. Endgültig entscheiden werde die Landesregierung kommende Woche, so Günther. Aktuell sind Zuschauer nur außerhalb geschlossener Räume zugelassen - maximal 500. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2020 08:00

Land und Kommunen wollen Moria-Flüchtlinge aufnehmen

In Schleswig-Holstein haben sich Landespolitiker und Kommunen dafür ausgesprochen, Menschen aus dem abgebrannten Flüchtingslager Moria aufzunehmen. Kiel, wo am Freitag etwa 250 Menschen für die Aufnahme von Geflüchteten aus dem Lager demonstrierten, bietet 40 Plätze an, Lübeck bis zu 20. Auch Flensburg signalisiert grundsätzlich Bereitschaft. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2020 07:00

Erster Corona-Fall auf Helgoland

Helgoland galt bislang als frei von Corona - nun hat der Kreis Pinneberg einen Positivtest bestätigt. Nach Angaben des Kreises kann der Fall gut eingegrenzt werden. Die infizierte Person zeige keine Symptome und sei auf der Insel in Quarantäne. Noch bis mindestens Anfang Oktober gilt auf Helgoland ein Einreiseverbot für Menschen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2020 06:00

Behinderungen auf A1

Auf der A1 bei Hamburg-Stillhorn müssen Autofahrer am Wochenende mit erheblichen Behinderungen rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Harburg und Stillhorn ist morgen nur eine Spur frei - dort reparieren laut Autobahn GmbH Bauarbeiter Schäden im Asphaltschäden. Das Ganze soll morgen zwischen 4.00 Uhr früh und 20.00 Uhr abends passieren. Dieser Abschnitt der A1 gehört zu den am stärksten befahrenen in Deutschland - mit mehr als 130.000 Autos am Tag. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2020 06:00

