Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Verkehrsbehinderungen nach Brand in Linienbus

Auf der A215 in Kiel ist am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr ein Linienbus in Brand geraten. Das Fahrzeug war laut Leitstelle Mitte in Richtung Neumünsterunterwegs, als der Motor in Brand geriet. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben den Bus unverletzt verlassen, außer ihm war niemand im Fahrzeug. Die rechte Spur war wegen des Brandes zwischen der Anschlussstelle Kiel Mitte und dem Kreuz Kiel-West gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Neuer Kommandeur an Marineunteroffiziersschule in Plön

Die Marineunteroffiziersschule in Plönhat einen neuen Kommandeur. Wie die Marine mitteilt, übernimmt Kapitän zur See Edgar Behrends den Posten von Klaus Heermeier. Er geht nach 47 aktiven Dienstjahren in der Marine in den Ruhestand - davon war er dreieinhalb Jahre Kommandeur der Marineunteroffiziersschule. Behrends war zuletzt Stab-Chef der Einsatzflottille 1 in Kiel. Zu seiner neuen Aufgabe sagte Behrends NDR Schleswig-Holstein, ihm sei besonders wichtig, die Truppenführer als Menschenführer weiterzuentwickeln - so, dass sie in der Lage seien, unter Druck und unter Bedrohung ihren Auftrag zu erfüllen und dann auch die ihnen unterstellten Soldaten zu führen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit

Das Hauptzollamt Kiel hat Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Lager in Kiel und Neumünster durchsucht. Etwa 300 Einsatzkräfte waren am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel im Einsatz. Zuvor hatte diese nach eigenen Angaben Monate lang gegen eine Tätergruppe aus der Speditions-, Transport- und Logistikbranche ermittelt. Sie sollen ausländische Arbeitskräfte illegal beschäftigt haben. Die Angestellten sollen keine erforderlichen Aufenthaltstitel besessen haben und nicht oder nicht korrekt bei der Sozialversicherung gemeldet gewesen sein. Im Raum Kiel hat das Hauptzollamt nach eigenen Angaben bisher acht illegal Beschäftigte gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Polizeieinsatz durch falschen Alarm ausgelöst

In Bönebüttel (Kreis Plön) hat ein Mann am Mittwoch mit einem Bunsenbrenner einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten laut Polizei im Bereich der Grundschule eine männliche Person mit einer Langwaffe gesichtet und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden aber nur den Mann, der mit seinem Bunsenbrenner arbeitete. Die Polizei vermutet eine Verwechslung. Der Schulbetrieb war vom Einsatz nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

