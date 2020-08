Stand: 05.08.2020 06:43 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landesregierung informiert über Corona-Maßnahmen

Das öffentliche Leben ist wegen der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkt, es gelten zahlreiche Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein. Nach einem Anstieg der Neuinfektionen ordneten jüngst einige Städte und Kreise wie beispielsweise der Kreis Dithmarschen, die Gemeinde Büsum sowie Helgoland eine Maskenpflicht für öffentliche Hotspots an. Wie der aktuelle Stand ist und wie es mit den Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein weitergeht, darüber wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute in einer Pressekonferenz informieren. NDR.de überträgt die PK ab 11 Uhr im Online-Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 11:00

Ministerin Prien stellt Pläne für Schulstart in SH vor

Am Montag startet das neue Schuljahr 2020/2021 in Schleswig-Holstein. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hält einen Regelbetrieb an den Schulen auch in Corona-Zeiten für möglich hält. Die Schulen in Schleswig-Holstein seien dafür gut vorbereitet, sagte Prien, die heute weitere Details für das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen bekannt geben will. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 9.30 Uhr im Online-Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 09:30

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 22 Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.516 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 04.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 22 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 157 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. 19 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 10:00

Junge Mutter erwürgt: Prozess gegen 25-Jährigen startet

Rund ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Mutter in einem Rendsburger Hotel beginnt heute am Kieler Landgericht der Prozess gegen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Demnach erwürgte er das Opfer Mitte Februar nach einem Streit im Hotelzimmer. Neben der Toten lag das erst sechs Monate alte gemeinsame Kind. Laut Staatsanwaltschaft hätte sich der Angeklagte dem Opfer nicht nähern dürfen. Gegen ihn habe eine Gewaltschutzanordnung bestanden, gegen die er schon früher verstoßen haben soll. Die Frau soll aber dem Treffen zugestimmt haben. Der Mann soll nach der Tat selbst den Notruf gewählt haben. Das Schwurgericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil könnte am 31. August verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 10:00

Geomar: Politiker informieren sich über Munition im Meer

1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition liegen nach Angaben des Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Nord- und Ostsee. Nach und nach setzt das Seewasser den Bomben, Torpedos und Seeminen zu und sie fangen an zu rosten. Das macht sie gefährlicher, zu einem Problem für das Ökosystem und darüber hinaus wird es schwieriger, sie zu bergen. Drei Bundestagsabgeortnete ließen sich jetzt von Geomar-Wissenschaftlern über die Risiken von Sprengstoff in der Ostsee informieren. Am Ende waren sie sich einig, dass die Munition geborgen werden muss, bevor sie in 20 Jahren ein noch viel größeres Problem darstellt. Die Altlasten in den Meeren könne Schleswig-Holstein aber nicht alleine beseitigen. Die Grünen-Abgeordnete Steffi Lemke sagte, sie und einige Parlamentskollegen wollen einen Bundestagsantrag stellen, denn es brauche mehr Geld für die Erforschung, für die Entwicklung von Technologien für die Bergung und für die Entsorgung der Munition. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 07:00

Wetter: Sonnenschein und bis zu 28 Grad

Heute gibt es anfangs einige Wolkenfelder. Im Verlauf wird es aber zunehmend freundlich mit Sonnenschein. Von Nordfriesland bis nach Angeln noch länger viele Wolken und erst zum Abend hin größere Auflockerungen. Dort am Morgen etwas Regen möglich, sonst trocken. Die Temperaturen sind deutlich wärmer mit 21 Grad auf Amrum, 25 Grad in Kiel bis 28 Grad in Lauenburg. Der Wind weht zeitweise mäßig, nach Nordfriesland hin zu Beginn frischer Wind aus Süd bis Südwest mit starken Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 20 Grad in Dagebüll und 27 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 08:05

