Stand: 01.08.2020 11:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bestes Sommerwetter führt zu kilometerlangen Staus

Kilometerlang staut und stockt der Verkehr: Der erste hochsommerliche Tag seit Langem hat viele Menschen dazu gebracht, mit dem Auto Richtung Nord- und Ostsee aufzubrechen. Zur Mittagszeit warnte die Polizei Kurzentschlossene und Nachzügler davor, ebenfalls noch den Weg an die Küste anzutreten. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 14:00

Kielerin gewinnt bei Müritzschwimmen

Die Kielerin Lotta Catharina Steinmann hat beim 51. Müritzschwimmen in Waren auf der Distanz von 3,8 Kilometer gewonnen. Ungeachtet der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben rund 450 Schwimmerinnen und Schwimmer das 51. Müritzschwimmen in Waren an der Müritz absolviert. Steinmann lag beim Müritzman 3.8-Wettkampf knapp drei Minuten vor zwei Männern. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 13:00

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 24 Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.451 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 31.7.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 24 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 156 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Insgesamt mussten 543 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 10:00

Coronafälle in Heide und im Kreis Dithmarschen

Der Heider Wochenmarkt darf heute nur mit Mund-Nasen-Schutz besucht werden. Nach Angaben der Polizei hielten sich die allermeisten Menschen am Samstagvormittag an die strengeren Auflagen. Hintergrund: Insgesamt steigen die Zahlen von Corona-Infizierten in Heide und im Kreis seit dem vergangenen Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 12:00

FSG: Insolvenzverfahren ist eröffnet

Für die traditionsreiche Flensburger Schiffbau-Gesellschaft FSG ist am Sonnabend am örtlichen Amtsgericht das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Wie der vom Amtsgericht bestellte Sachwalter, Fachanwalt Christoph Morgen erklärte, handle es sich um einen nichtöffentlichen Verwaltungsakt. Die Eröffnung werde am Montag im Internet bekanntgegeben. Das Verfahren werde voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern. Er gehe davon aus, dass am Ende die Gläubiger in einer Quotierung einen Teil ihrer Forderungen ersetzt bekommen können. Denn dies gebe die Insolvenzmasse her. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 14:00

Jugendliche von Elbinsel gerettet

Die Feuerwehr hat fünf Jugendliche von Elbinsel Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gerettet. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren sie in der Nacht zum Sonnabend von der Flut überrascht worden. Gegen zwei Uhr morgens wählten sie den Notruf. Da sie ihren Standort nicht nennen konnten, wurden sie von der Feuerwehr geortet. Die Einsatzkräfte setzten mit einem Boot über und nahmen die Jugendlichen unverletzt auf. Nach eigenen Angaben wollten die Jugendlichen den Sonnenuntergang anschauen und hatten danach offenbar die Zeit vergessen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 09:00

Tourismusagentur rechnet mit vielen kurzentschlossenen Urlaubern

Weil zwei weitere Regionen in Spanien als Risikogebiet eingestuft wurden, rechnet die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) mit Urlaubern im Land, die eigentlich im Ausland Urlaub machen wollten. Laut TASH gilt Schleswig-Holstein als Top Reiseland. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 10:00

Schüler in SH sollen Maske in der Schule tragen

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein empfiehlt dringend, dass Kinder in den ersten zwei Unterrichtswochen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das geht aus einem Info-Schreiben des Ministeriums an die Eltern hervor. Die dringende Empfehlung gilt ausdrücklich auch für den Unterricht. Ausgenommen sind nur die Jahrgangsstufen 1 bis 6. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2020 09:00

Bis zu 30 Grad, vielleicht Gewitter

Heute Nachmittag gibt es neben sonnigen Abschnitten vermehrt Quellwolken. Von der Nordsee her sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, vor allem in den südlichen Landesteilen. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Kappeln und bei 30 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 301.08.2020 10:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2020 | 10:00 Uhr