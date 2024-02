Stand: 23.02.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag befasst sich mit Inklusion und Ganztagsbetreuung an Schulen

Die Stärkung der Inklusion an Schulen und die Verzahnung von Ganztagsangeboten sind heute Thema im Landtag in Kiel. Zur Inklusion liegen Anträge der schwarz-grünen Landesregierung und von SPD und SSW vor. Die beiden Oppositionsfraktionen fordern, dass die Inklusion an Schleswig-Holsteins Schulen qualitativ verbessert werden soll. Bei den Ganztagsangeboten erachtet die Landesregierung in ihrem Antrag eine gute Verzahnung mit außerschulischen Partnern für notwendig. Dafür sollen sich die Angebote an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, niedrigschwellig sein und auf der Kooperation zwischen Schule und örtlichen Vereinen fußen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 09:00 Uhr

Norddeutsches Spitzenspiel: Holstein gegen St. Pauli

Holstein Kiel empfängt heute den FC St. Pauli zum Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Bei einem Sieg würde der Tabellenzweite nach Punkten mit dem Tabellenführer aus Hamburg gleichziehen. Den ersten Tabellenplatz wird Kiel aufgrund der sieben Treffer schlechteren Tordifferenz aber kaum erreichen. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 18:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:00 Uhr

Sturmtief "Wencke" zieht über Schleswig-Holstein

Sturm "Wencke" hat den Norden ordentlich durchgepustet: Ab Mitternacht registrierten die Wetterstationen an der kompletten Westküste Böen der Stärke 11 oder 12. In Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) lag der Spitzenwert bei 135 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben der Leitstellen im Land gab es bis 7 Uhr etwa 200 Einsätze. Meist mussten die Feuerwehren ausrücken, um umgestürzte Bäume oder Baustellenabsperrungen wegzuräumen. Größere Schäden oder gar Verletzte gibt es nach derzeitigen Informationen nicht. Wegen umgestürzter Bäume fällt am Morgen der RE 72 zwischen Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 07:00 Uhr

Wind erschwert Löscharbeiten in Kiel

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat es in der Nacht in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt Laut Feuerwehr gingen die Flammen von einem Zimmer aus und drohten auf den Dachstuhl überzugreifen. 41 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen waren vor Ort. Sie hatten das Feuer relativ schnell im Griff, rechnen aber mit einem hohen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner wurden zunächst in einem Linienbus betreut | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 07:00 Uhr

Cannabis-Gesetz: Dreiviertelmehrheit der Abgeordneten in SH dafür

Eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein will heute für die geplante Freigabe von Cannabis stimmen. Das hat eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Die schleswig-holsteinischen Abgeordneten von SPD, Grüne und FDP wollen für das Gesetz stimmen - lediglich Wolfgang Kubicki (FDP) ist sich noch unsicher. Auch die beiden Abgeordneten der Linkspartei und SSW sagen "Ja" zur Legalisierung. Die Politiker von CDU und AfD in SH wollen gegen das geplante Gesetzt stimmen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass spezielle Clubs in begrenzten Mengen Cannabis anbauen und verkaufen dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 07:00 Uhr

Champions League: THW Kiel schlägt Pelister und bleibt Erster

Der THW Kiel hat einen großen Schritt in Richtung direkte Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League gemacht. Der Handball-Rekordmeister bezwang den nordmazedonischen Titelträger HC Pelister Bitola mit 29:23 (19:10) und hat nun beste Aussichten, einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe A zu belegen, die zum Sprung in die Runde der letzten Acht berechtigen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 07:00 Uhr

Absage: Universität zu Lübeck weiterhin ohne Präsidenten

Die Universität zu Lübeck muss wieder nach einem neuen Präsidenten suchen. Eigentlich sollte Prof. Dr. Schmitz von der Berliner Charité nach Schleswig-Holstein wechseln. Am Donnerstag zog Schmitz überraschend seine Zusage zurück. Die Absage begründet er unter anderem mit beruflichen Verantwortlichkeiten in Berlin. Außerdem haben persönliche Gründe eine Rolle gespielt, heißt es von der Uni. Damit wird die Lübecker Uni erstmal weiterhin kommissarisch geführt, bis eine Nachfolge gefunden ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, vereinzelt Donner, am Wochenende glatt

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich gibt es Regenschauer, vereinzelt mit Graupel oder Blitz und Donner. Daneben sind auch trockene Abschnitte und etwas Sonne möglich. Vor allem zwischen Lauenburg und Ostholstein gibt es heitere Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und bei 9 Grad in Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zum Wochenende soll es laut DWD weiterhin wechselhaft und regnerisch bleiben. Dabei wird es wieder kälter. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen in Schleswig-Holstein demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Sonnabend mit Schneeregen und Glättegefahr. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 06:00 Uhr

