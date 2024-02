Nordkirche spricht in Travemünde über Missbrauchsfälle Stand: 21.02.2024 20:29 Uhr Die "ForuM-Studie" hat für Entsetzen in Deutschland gesorgt. Forschende hatten mehrere Tausend Fälle von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche offengelegt. Die Nordkirche will in Travemünde ab Donnerstag über Konsequenzen beraten.

von Hauke Bülow

Es sind Zahlen, die die evangelische Kirche in Deutschland aufgerüttelt haben. Ende Januar hatten unabhängige Forschende die Ergebnisse einer mehrere hundert Seiten langen Studie veröffentlicht. In Disziplinarakten der evangelischen Kirche und der Diakonie haben sie 2.225 Betroffene sexualisierter Gewalt entdeckt. Mutmaßlich verantwortlich dafür: 1.259 Täter, etwa die Hälfte davon Pastoren. Der Leiter der Studie, Martin Wazlawik, sprach von der "Spitze des Eisberg". Denn Personalakten konnten die Forschenden nicht auswerten. Nun beginnt deutschlandweit die Aufarbeitung. Auch bei der Nordkirche.

Präventionsbeauftragter stellt Abschlussbericht vor

Traditionell startet die Synode, also die Sitzung des Kirchenparlaments, mit einem Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche. Schon dort werden die Ergebnisse der Missbrauchsstudie Thema sein, erklärte eine Sprecherin der Nordkirche. Bischöfin Nora Steen aus dem Sprengel Schleswig und Holstein werde sich dazu äußern. Im Anschluss stellt dann der Leiter der Stabstelle Prävention der Nordkirche, Rainer Kluck, seinen Abschlussbericht vor, bevor er im Juni in den Ruhestand geht. Auch dabei wird es laut Nordkirche um das Thema Missbrauch gehen. Spannend dürfte die anschließende Diskussion werden.

Kirchenparlament berät über Umgang mit sexueller Gewalt

In einem Travemünder Hotel steht ab Donnerstag dann die eigentliche Synode an. Die 156 Mitglieder des Leitungsgremiums der Nordkirche wollen unter anderem über die gerade bekannt gewordenen Missbrauchsfälle sprechen. Die Synodale Annabell Pescher hat eine Anfrage an die Kirchenleitung gestellt und möchte unter anderem wissen, wie die Nordkirche auf die "identifizierten Handlungsbedarfe und Herausforderungen" reagieren will und inwiefern Betroffene und unabhängige Stellen eingebunden werden.

Voraussichtlich werden dazu die Synodenpräses Ulrike Hillmann, Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs Stellung nehmen. Sie hatte bereits in einer Stellungnahme mit der Diakonie zugesichert, einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Bei der weiteren Aufarbeitung sexualisierter Gewalt wollen EKD und Diakonie einheitlich zusammenarbeiten - sie versprachen Transparenz.

Generalstaatsanwaltschaft Schleswig sichtet Kirchenakten

Eines der Transparenz-Versprechen hat die Nordkirche inzwischen eingelöst. Sie hat der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eine Reihe möglicherweise heikler Kirchenakten übergeben. Das bestätigte die Leitende Oberstaatsanwältin, Wiebke Hoffelner, NDR Schleswig-Holstein. Die Akten seien vor wenigen Tagen eingegangen und sollen nun gesichtet werden. Sollten sich Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben, würden die Akten an die örtlichen Staatsanwaltschaften gegeben, erklärte Hoffelner. Durch die Veröffentlichung der "ForuM-Studie" waren auch Missbrauchsverdachtsfälle in Schleswig-Holstein bekannt geworden. Dabei geht es laut Nordkirche offenbar um 58 Beschuldigte, alle männlich, 33 davon seien Pastoren. Noch ist allerdings unklar, ob es Straftaten gegeben hat.

Weitere Themen der Tagung: Haushalt und Entwidmung von Kirchen

Bei der zweitägigen Veranstaltung in Lübeck-Travemünde will die Synode auch den ersten Doppelhaushalt, also einen Zweijahreshaushalt der Nordkirche beschließen. Die evangelische Kirche im Norden rechnet für das Jahr 2024 mit Gesamteinnahmen von fast 610 Millionen Euro - für 2025 mit rund 618 Millionen Euro. Auch ein Beschluss über die Widmung und Entwidmung von Kirchen steht auf der Tagesordnung. Wie Kirchen genutzt werden, soll künftig flexibler ausgehandelt werden können.

