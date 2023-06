Dunkelfeldstudie: Viele Straftaten in SH werden nicht angezeigt Stand: 29.06.2023 11:59 Uhr Viele Straftaten in Schleswig-Holstein werden offenbar nicht zur Anzeige gebracht. Das ist ein Ergebnis der sogenannten Dunkelfeldstudie, die Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag vorgestellt hat.

Für die Studie wurden im Jahr 2020 etwa 23.500 Schleswig-Holsteiner nach ihren persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen zu den Themen Kriminalität und Sicherheit befragt. Knapp 40 Prozent der Studienteilnehmer wurden demnach 2020 mindestens einmal Opfer einer Straftat. Dabei handelte es sich überwiegend um Eigentumsdelikte. 13 Prozent der Befragten gaben an, Opfer von Raub-, Körperverletzungs- oder Sexualdelikten geworden oder bedroht worden zu sein.

Sütterlin-Waack: Manche haben Angst vor Befragungen

Frauen sind demnach bei Sexualstraftaten deutlich überrepräsentiert, während Männer häufiger Gewaltandrohungen und Körperverletzungsdelikten ausgesetzt sind. Nach den Ergebnissen der Studie wird weniger als ein Drittel aller Straftaten in Schleswig-Holstein zur Anzeige gebracht - so zum Beispiel nur jedes vierte schwere Sexualdelikt wie eine Vergewaltigung. Manche hätten große Angst davor, so ein Verfahren mit wiederholten Befragungen zu durchlaufen, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack.

Frauen meiden bestimmte Orte in der Dunkelheit

Grundsätzlich fühlen sich die Bürger nach den Ergebnissen der repräsentativen Studie zwar sicher. Aber nicht wenige Frauen halten sich in der Dunkelheit von bestimmten Straßen und Plätzen fern oder vermeiden es dann, den ÖPNV zu nutzen.

