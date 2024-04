Ladendiebstähle in Schleswig-Holstein auf Zehnjahreshoch Stand: 29.04.2024 06:44 Uhr In vielen Läden im Land wurden 2023 häufiger Produkte gestohlen. Laut Einzelhandelsverband Nord geht der Schaden in die Hunderttausende. Die Polizei spricht von der höchsten Fallzahl seit zehn Jahren.

Allein im vergangenen Jahr registrierte die Landespolizei etwa 16.000 Fälle von Ladendiebstahl. In den Vorjahren waren es noch zwischen 10.000 und 12.000 Fälle. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei vielen Diebstählen organisierte Banden zuschlagen. Zum Beispiel in dem Helfer Mitarbeiter ablenken, während ein Komplize mit teurer Ware das Geschäft unerkannt verlässt.

Die Aufklärungsquoten im Bereich Ladendiebstahl sind in der Regel sehr hoch, sie liegen immer so um die 90 Prozent. Man erwischt in aller Regel natürlich den einen Ladendieb oder die eine Ladendiebin. Wenn man den Bandendiebstahl nachweisen möchte, dann braucht man dafür entsprechende Parameter. Man müsste weitere Personen mit antreffen, die nicht zwingend vor Ort sind. Dieser Nachweis zu führen, ist natürlich viel schwieriger als den einzelnen Täter vor Ort anzutreffen, sodass es sehr gut sein kann und wir auch davon ausgehen, dass es ein relativ hohes Dunkelfeld gibt im Bereich Bandendiebstahl oder organisierten Ladendiebstahl, was sich aber in der Statistik nicht so widerspiegelt. Jan Winkler, Landespolizei Schleswig-Holstein

Bestimmte Produkte werden besonders oft gestohlen

Auch der Einzelhandelsverband Nord spricht davon, dass immer öfter gut organisierte Tätergruppen zuschlagen. "Was wir in den letzten Jahren merken, ist, dass tatsächlich vielfältig geklaut wird", sagt Verbandssprecherin Mareike Petersen. "Wir fangen beim Kaugummi an, es werden Lebensmittel geklaut, aber es gibt natürlich bestimmte Produktgruppen, wo der Fokus sehr stark drauf ist. Das sind Sachen, die man teuer wiederverkaufen kann." Petersen nennt dabei Parfüm in Drogeriegeschäften oder auch Milchprodukte und Babynahrung als Beispiele.

Bundesweit Milliardenverluste durch Ladendiebstahl

In Elektrogeschäften wird nach ihrer Einschätzung vieles mitgenommen, was sich wiederverkaufen lässt und eine bestimmte Größe hat. Experten gehen davon aus, dass dem Einzelhandel bundesweit jährlich mehrere Milliarden Euro durch Ladendiebstahl verloren gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 29.04.2024 | 07:00 Uhr