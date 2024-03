Karl-May-Spiele: Nick Wilder, Jan Hartmann und Sila Sahin dabei Stand: 23.02.2024 13:36 Uhr Unter anderem um eine dramatische Liebesgeschichte geht es in diesem Jahr bei den Karl-May-Spielen. Nun ist auch klar, wer Old Firehand, den Gangsterboss, und die Häuplingstochter spielt.

Die Gaststars für die diesjährigen Karl-May-Spiele in der Kalkbergarena in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) stehen fest: Der langjährige Schiffsarzt des ZDF-"Traumschiffs" Nick Wilder wird laut Kalkberg GmbH den Gangsterboss Emery Forster verkörpern. Jan Hartmann, bekannt als Hochzeitsplaner bei der ZDF-"Kreuzfahrt ins Glück", spielt Old Firehand. Und Sila Sahin, die viele aus der RTL-Serie "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" kennen, soll als Häuptlingstochter Ribanna auftreten.

Liebesentscheidung zwischen Winnetou und Old Firehand

"Mit Jan Hartmann stehen wir schon seit Jahren in Verbindung und freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr klappt - zumal er im Kreis Segeberg geboren wurde", sagt die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel. Old Firehand verliebt sich in der Inszenierung in die Häuptlingstochter Ribanna, die kurz vor der Hochzeit mit dem Apachenhäuptling Winnetou steht.

Winnetou wird in dieser Saison zum vierten Mal von Alexander Klaws gespielt. Sila Sahin spielte in der Saison 2017 bereits bei den Karl-May-Spielen mit. Damals verkörperte sie die Rolle 'Lea-tshina, die Weiße Feder'. In diesem Jahr muss sie sich als Häuptlingstochter zwischen Winnetou und Old Firehand entscheiden.

Nick Wilder soll "eiskalte Skrupellosigkeit" auf Bühne bringen

Das Böse verkörpert in diesem Jahr der Fehmahraner Nick Wilder. Er werde "neben seinem natürlichen Charme auch eine eiskalte Skrupellosigkeit auf die Bühne bringen", ist sich Ute Thienel sicher. Die Regie übernimmt zum zweiten Mal der Schauspieler Nicolas König. Das Buch stammt von Michael Stamp.

Los mit der diesjährigen Inszenierung "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand "geht es am 29. Juni. Bis zum 8. September werden im Freilichttheater am Kalkberg 72 Vorstellungen aufgeführt: immer donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

