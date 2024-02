Bundestag beschließt kontrollierte Cannabis-Freigabe Stand: 23.02.2024 15:50 Uhr Der Bundestag hat am Freitag in Berlin das Cannabis-Gesetz der Ampel-Koalition beschlossen. Es legalisiert den Besitz begrenzter Mengen für Erwachsene. Bei der namentlichen Abstimmung votierten 407 Abgeordnete mit Ja, 226 lehnten das Gesetz ab. Bei 637 abgegeben Stimmen gab es vier Enthaltungen.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für den Gesetzentwurf geworben. Mit der teilweisen Legalisierung sollen seinen Worten zufolge Risiken begrenzt und der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden. Im Interview mit NDR Info sagte der SPD-Politiker, die jetzige Cannabis-Politik sei auf der ganzen Linie gescheitert. Es gebe stetig steigende Konsumzahlen, einen blühenden Schwarzmarkt, Begleitkriminalität und unsichere Produktbeimengungen sowie toxische Konzentrationen. Sein Ziel sei es auch, Kinder und Jugendliche über die Gefahren des Cannabis-Konsums aufzuklären. "Mit der Legalisierung holen wir Cannabis aus der Tabuzone", sagte Lauterbach. Vom 1. April an sollen Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum für Volljährige erlaubt sein.

Weitere Informationen Das sagen Politiker aus MV zur Cannabis-Legalisierung In Mecklenburg-Vorpommern gibt es grundsätzlich Zustimmung für die Legalisierung von Cannabis - so auch von Innenminister Pegel. mehr

Höhere Strafen für Verkauf an Minderjährige

In der Übergangsphase rechne er mit einem größeren Aufwand bei der Kontrolle. Langfristig würden Polizei und Justiz aber entlastet, weil die vielen kleinen Delikte wegfielen. Zum Kinder- und Jugendschutz verwies Lauterbach darauf, dass das Strafmaß beim Handel verschärft werden soll: "Wer Cannabis an Kinder und Jugendliche verkauft, wird mit einem Strafmaß von ab jetzt nicht weniger als zwei Jahren verurteilt".

AUDIO: Behrens: "Gesetz zur Cannabis-Freigabe ist nicht umsetzbar" (5 Min) Behrens: "Gesetz zur Cannabis-Freigabe ist nicht umsetzbar" (5 Min)

Niedersachsens Innenministerin kritisiert den Entwurf scharf

Für den Gesetzentwurf bekommt Lauterbach Gegenwind aus den eigenen Reihen. Seine Parteikollegin Daniela Behrens, Innenministerin in Niedersachsen, sagte im Interview mit NDR Info, der Entwurf sei kompliziert, praxisuntauglich und nehme wesentliche Notwendigkeiten im Bereich Kinder- und Jugendschutz nicht wahr. Die Produktion werde in private Bereiche verlagert. Die Kontrollmöglichkeiten für Polizei und Justiz seien sehr schwierig.

Werden Einschätzungen von Experten ignoriert?

Außerdem merkte Behrens an, dass sich Experten aus Medizin, Justiz und Wissenschaft in den Anhörungen im Bundestag extrem kritisch und eher ablehnend geäußert hätten: "Aber das will man nicht hören. Man will mit dem Kopf durch die Wand."

Weitere Informationen Umfrage: Wie sinnvoll ist die Cannabis-Legalisierung? #NDRfragt: Cannabis könnte bald legal erhältlich sein. Ist die Legalisierung der richtige Weg? Sagen Sie es uns! mehr

Niedersachsens Innenministerin Behrens ergänzte, es gehe bei der Legalisierung von Drogen immer darum, diejenigen, die damit nicht umgehen können, gut zu schützen: "Das haben wir beim Thema Alkohol, das haben wir beim Thema Tabak: klare Regeln, lizenzierte Verfahren. Und das schaffen wir jetzt leider nicht."

Suchtexperte: "Cannabis nicht wie Gummibärchen vertreiben"

Jens Reimer, Facharzt für Psychiatrie am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, lobte dagegen das Gesetz im Interview mit NDR Info als Schritt in die richtige Richtung - auch wenn es eine Kompromisslösung sei, die noch viele Fragen nach sich ziehe. Ihm sei wichtig, dass Menschen, die Cannabis konsumieren, nicht kriminalisiert werden. Ähnlich wie beim Alkohol müsse man sich aber damit auseinandersetzen, wie man risikoarm konsumieren kann.

Reimer sprach sich für eine entsprechende Aufklärungskampagne aus - angelehnt an die Kampagne "Alkohol? Kenn' dein Limit". Der Suchtexperte warnte vor einer Kommerzialisierung: "Wir dürfen Cannabis auf keinen Fall vertreiben wie Gummibärchen." Der Konsum dürfe nicht für Jugendliche attraktiv gemacht werden - etwa durch Werbung.

Hamburger Ärztekammer lehnt Legalisierung ab

Die Ärztekammer in Hamburg lehnt die Legalisierung von Cannabis ab. "Aus medizinischer Sicht ist völlig klar, dass Cannabis-Konsum insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen negative Folgen für Gedächtnis- und Lernleistungen hat", sagte Kammerpräsident Pedram Emami am Freitag. "Mir ist daher unerklärlich, warum der Gesetzgeber hier keine strengeren Vorschriften vorsieht." Das geplante Gesetz reiche in puncto Jugendschutz nicht aus. Zudem sei es fatal, in erster Linie auf eine digitale Aufklärungsplattform zu setzen und die lokale Präventionsarbeit zu schwächen. Zudem seien regionale Konsumverbote rund um Schulen und Jugendeinrichtungen in der Praxis - gerade in einer Stadt wie Hamburg - schwer umsetzbar.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.02.2024 | 07:45 Uhr