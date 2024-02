Stand: 19.02.2024 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Immer mehr Akku-Züge in Schleswig-Holstein

Auf den Bahnstrecken in Schleswig-Holstein sind immer mehr Akku-Züge unterwegs. Seit diesem Wochenende fahren die elektrisch betriebenen Züge auch auf der Strecke zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Nach Angaben der Nordbahn sollen auf dieser Strecke bis zum Herbst alle Diesel- durch Akku-Züge ersetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:00 Uhr

Maßnahmen gegen Jugendgewalt in Heide

Die Behörden in Heide (Kreis Dithmarschen) gehen gegen die Jugendgewalt am Bahnhof vor. Unter anderem soll es laut Polizei mehr Kontrollen geben. Geplant ist außerdem, mit den Jugendlichen zu sprechen. Während die Polizei zusätzliche Streifenfahrten angekündigt hat, wollen Stadt und Kreisjugendamt Streetworker einsetzen. Seit Anfang des Jahres ermittelt die Polizei wegen zahlreicher Straftaten wie Raub und Körperverletzung von Kindern und Jugendlichen am Heider Bahnhof. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Immer mehr verwilderte Katzen in SH

Frei lebende Katzen werden in Schleswig-Holstein laut Tierschutzbund immer mehr zum Problem. Der Deutsche Tierschutzbund schätzt, dass im Moment etwa 50.000 bis 70.000 verwilderte Hauskatzen im Land leben. Heute beginnt deshalb erneut eine Aktion, um frei lebende Katzen zu kastrieren. Der Tierschutzverband und der Landesverband Schleswig-Holstein stellen dafür insgesamt 120.000 Euro bereit. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

B502 Richtung Kiel bleibt heute gesperrt

Nach einem Erdrutsch auf der Bundesstraße 502 in Höhe Mönkeberg und Schönkirchen im Kreis Plön bleibt die Fahrbahn in Richtung Kiel heute gesperrt. Nach Angaben der Beamten lief dort ein Regenrückhaltebecken über, weil Leitungen verstopft sind. Das Wasser floss deshalb in Richtung Straße. Anschließend rutschten Schlamm, Erde und Geröll auf die Fahrbahn. Bevor die Straße geräumt werden kann, muss das Problem am Regenrückhaltebecken gelöst werden. Berufspendler müssen sich deshalb darauf einstellen, dass die Straße voraussichtlich noch bis heute Abend gesperrt bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Handball: Siege für Kiel und Flensburg

Mit 39:36 haben die Handballer vom THW Kiel am Sonntag gegen den TVB Stuttgart gewonnen. Kiel liegt nach dem Heimsieg nun auf Tabellenplatz vier. Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga mit 35:26 klar gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Durch den Auswärtssieg sind die Flensburger nun Dritter in der Tabelle hinter den Berliner Füchsen und dem SC Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Läuferin aus SH holt Titel bei Leichtathletik-DM

Schleswig-Holsteins Sportlerin des Jahres Alina Ammann aus Tornesch (Kreis Pinneberg) hat bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle in Leipzig den Titel über 800 Meter geholt. Nach einem Endspurt zog die 26-Jährige, die für den TuS Esingen startet, an ihren Konkurrentinnen vorbei. Ammann ist bereits amtierende Freiluftmeisterin. Ein anderer Schleswig-Holsteiner stand bei den Meisterschaften ebenfalls im Finale: Finn Drümmer von der Kaltenkirchener Turnerschaft wurde Siebter im Hochsprung. In der 4x200 Meter Staffel der Frauen hat der MTV Lübeck den 11. Platz gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Ver.di ruft Lufthansa-Bodenpersonal zum Warnstreik auf

Die Lufthansa hat den erneuten Warnstreik des Bodenpersonals als unverhältnismäßig kritisiert. Der Streik wird nach Angaben des Unternehmens mehr als 100.000 Fluggäste treffen. Ein Sonderflugplan ist in Arbeit. Der Warnstreik soll laut ver.di morgen früh beginnen und bis Mittwochmorgen dauern. Betroffen sind die Flughäfen Hamburg, Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Weiterhin Sperrungen im Naturschutzgebiet Geltinger Birk

Die Arbeiten an der Bruchstelle im ehemaligen Deich bei Falshöft in der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ruhen momentan. Nils Kobarg vom Förderverein Integrierte Station Geltinger Birk sagte, die Baustelle habe das Hochwasser in der vergangenen Woche gut überstanden. Bigbags, Steine und Füll-Kies hielten die Bruchstelle zusammen, so Kobarg. Bei trockenem Wetter wird dann die Lehmschicht aufgetragen, um den Deich zu reparieren. Manche Wege im Naturschutzgebiet bleiben weiterhin für Fußgänger gesperrt - das Betreten wird mit bis zu 1.000 Euro Strafe geahndet. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und teilweise Regen

Heute gibt es viele Wolken, zeitweise regnet es. Zwischendurch ist es aber auch länger trocken. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 10 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2024 | 08:00 Uhr