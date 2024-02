Heide: 19-Jähriger soll Polizisten mit Machete bedroht haben Stand: 12.02.2024 16:39 Uhr Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, wonach eine Auseinandersetzung am Bahnhof in Heide drohte. Ein Mann soll bei seiner Flucht einen Polizisten mit einer Machete bedroht haben. Ein anderer Mann hatte einen Baseballschläger dabei.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Polizei nach eigenen Angaben darüber informiert, dass sich am Bahnhof in Heide (Kreis Dithmarschen) eine Auseinandersetzung anbahnte. Bei der Fahndung nach Verdächtigen seien den Beamten drei Männer aufgefallen. Diese flüchteten zunächst.

Machete, Baseballschläger und Tierabwehrspray

Bei seiner Flucht habe einer der Männer einen der Beamten mit einer Machete bedroht. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm ihn fest. Der 19-Jährige bekam eine Anzeige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem wurde ein zweiter Verdächtiger aufgegriffen: ein 20-jähriger Mann, der laut Polizei Tierabwehrspray und einen Baseballschläger dabei hatte. Der dritte Mann konnte entkommen. Ob es einen Zusammenhang zu der aufflammenden Jugendgewalt in Heide gibt, wollte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, teilte die zuständige Polizeidirektion Itzehoe mit.

