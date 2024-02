Frau stirbt bei Brand in Schönberg Stand: 17.02.2024 13:09 Uhr Als die Feuerwehr eintraf, waren im Innenhof der brennenden Fischräucherei in Schönberg drei Menschen eingeschlossen. Zwei konnte sie retten, für eine Frau kam die Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg (Kreis Plön) ist eine Frau gestorben. Als die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr eintraf, brannte das Fischgeschäft laut Polizei bereits voll. Im Innenhof waren den Angaben zufolge Menschen eingeschlossen. Zwei konnte die Feuerwehr retten, eine 58 Jahre alte Frau aber starb an einer Rauchvergiftung.

Promenade zum Teil gesperrt

Der Brand war am Samstagmittag weitgehend unter Kontrolle. Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten. 20 Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Die Promenade ist zum Teil gesperrt. Weil das Gebäude sehr verschachtelt ist, muss ein Bagger die Überreste abtragen.

Wie es zu dem Feuer komment konnte, ist noch nicht klar.

