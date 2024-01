Günther zu Northvolt: "Große Entscheidung für unser Land" Stand: 23.01.2024 08:33 Uhr Nach der Entscheidung der Gemeinde Norderwöhrden für den Bau der Northvolt-Batteriefabrik ist die Freude im Land vielerorts groß. Ministerpräsident Günther bedankt sich bei allen, die zwei Jahre lang daran gearbeitet haben.

von Laura Albus

"Dies ist eine große Entscheidung für unser Land und insbesondere für unsere Westküste", schrieb Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach der Enscheidung in Norderwöhrden bei Facebook. Eine der größten Industrieansiedlungen Schleswig-Holsteins könne nun kommen - rund 3.000 Arbeitsplätze würden entstehen, so Günther.

"Unsere Landesregierung hat im engen und vertrauensvollen Dialog mit dem Unternehmen und der Bundesregierung hart für diese Ansiedlung verhandelt und auch auf europäischer Ebene intensiv für die notwendige Unterstützung geworben" schrieb Günther. Von allen in Frage kommenden Standorten rund um den Globus habe sich Northvolt am Ende für Schleswig-Holstein entschieden. Er bedankte sich bei allen, die an diesem Prozess in den letzten zwei Jahren beteiligt waren. Jetzt gehe es von der Theorie in die Praxis.

Bürgermeister von Norderwöhrden: Northvolt muss sich an Regeln halten

Norderwöhrdens Bürgermeister Kay-Uwe Evers (FWN) sagte: "Vom Bund brauche ich jetzt dringend eine verbindliche Zusage für einen Gleisanschluss, damit wir den Güterverkehr von der Straße kriegen." Laut einem Northvolt-Sprecher wird das Unternehmen noch im Frühjahr mit den Bauarbeiten starten. Trotz aller Eile müsse sich Northvolt aber auch weiter an alle Regeln halten, mahnte Bürgermeister Evers.

Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) nannte den direkten Anschluss an die A23 als einen zentralen Baustein, der noch erfüllt werden müsse. Der branchenübergreifende Arbeitgeberverband der Westküste (UVUW) freute sich über das Ergebnis in Norderwöhrden. In den kommenden Jahren werde es Herausforderungen für die regionale Wirtschaft geben, aber auch Chancen. Einer Umfrage des UVUW zufolge geht jedes dritte Unternehmen von einer Verbesserung der regionalen Infrastruktur aus.

Bund und Land fördern das Projekt mit mehreren Hundert Millionen

Das schwedische Unternehmen will auf einem Areal der beiden Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof eine Fabrik für Batteriezellen für E-Autos bauen. 4,5 Milliarden Euro sollen dort investiert werden - Bund und Land fördern das Projekt mit mehreren Hundert Millionen. Die Fabrik, die 2026 fertig und 3.000 Arbeitsplätze schaffen soll, ist eines der größten Industrieprojekte in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten.

