Streik bei der Bahn - Notfahrplan eingerichtet

Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Bahn zum Streik aufgerufen - von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr. In Schleswig-Holstein sind vor allem die Hauptverkehrsstrecken der DB Regio zwischen Hamburg und Kiel, Lübeck sowie Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) betroffen. Ein Notfahrplan wurde eingerichtet. AKN, erixx und Nordbahn wollen nach eigenen Angaben wie geplant fahren. Sie rechnen jedoch mit vollen Zügen und Verzögerungen, wenn Mitarbeitende in den Stellwerke der Deutschen Bahn streiken. Aufgrund der Bauernproteste empfiehlt die Bahn, nicht notwendige Reisen zu verschieben. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 07:00 Uhr

Spontan-Bauerndemo am Rensburger Kanaltunnel: Einsatzkräfte kommen nur mühsam durch

Mit einer Spontandemo haben rund 100 Landwirte am frühen Dienstagabend für Probleme rund um den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen kamen trotz Blaulicht und Martinshorn nur mit Mühe durch den Stau. Denn nach der Tunnelausfahrt ging es laut Polizei nur langsam voran. Teilweise befuhren die Bauern beiden Spuren der Straße. Laut Feuerwehr kamen die Einsatzkräfte aber rechtzeitig am Einsatzort an. Die Demonstration war nicht angemeldet, wurde aber auf einer Spur noch während des Protestes durch den Kreis genehmigt. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 07:00 Uhr

Bauernproteste im Land gehen weiter

Auch am Mittwoch werden wieder Trecker-Demonstrationen erwartet. Aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn wollen sich am Nachmittag Hunderte Bauern, Handwerker und Speditionen mit ihren Fahrzeugen über Bundes- und Landesstraßen zu einer Kundgebung nach Lübeck aufmachen. Aus den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg soll es am Vormittag Kolonnen mit Ziel Flensburg geben. Im Busverkehr kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die Autobahnen sollen von den Aktionen laut Bauernverband nicht betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 06:00 Uhr

Erneute Karstadt-Insolvenz: Deutscher Städtetag sieht Chance

Der Deutsche Städtetag sieht die dritte Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof als Chance. Aus Sicht von Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy wird damit ein Neustart außerhalb der Signa-Gruppe möglich. Der Funke Mediengruppe sagte er, zukunftsfähige Konzepte würden am besten gemeinsam mit den Städten gelingen. Zuvor hatte die Warenhauskette beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. In Schleswig-Holstein gibt es noch in Kiel einen Karstadt, in Lübeck soll Ende Januar ohnehin geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 06:00 Uhr

Lasbek: Polizei nimmt 63-Jahre alten Mann fest

Die Polizei hat in Lasbek im Kreis Stormarn einen 63 Jahre alten Mann festgenommen. Zunächst war laut Polizei aus einem Haus eine "Bedrohungslage" gemeldet worden. Daraufhin wurde zunächst weiträumig um den Einsatzort abgesperrt, weil es Hinweise gab, dass der Mann bewaffnet sei, erklärte die Polizei. Nach etwa zweieinhalb Stunden wurde der Mann dann beim Verlassen des Hauses gefasst. Zu den Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft wegen der noch laufenden Ermittlungen vorerst keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 05:30 Uhr

Wetter: Weiter ruhiges und trockenes Winterwetter

Heute ist es nach oft zäher Auflösung von Nebel oder Hochnebel teils wolkig, teils heiter. Es bleibt überwiegend trocken. Vereinzelt sorgt geringer Schneegriesel oder Nieselregen für Glättegefahr. Am Vormittag wird -3 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 2 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) gemessen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 07:00 Uhr

