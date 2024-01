Fähre blockiert: Habeck in SH von wütenden Bauern abgefangen Stand: 05.01.2024 07:51 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollte am späten Donnerstagnachmittag mit der Fähre von Hallig Hooge am Fähranleger Schlüttsiel in Schleswig-Holstein anlegen. Dort warteten aufgebrachte Bauern - es kam zu einem Handgemenge mit der Polizei. Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte mit Empörung auf den Vorfall.

Aufgebrachte Stimmung am Donnerstagnachmittag am Fähranleger Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland). Rund 100 Bauern hatten sich dort nach Polizeiangaben versammelt, als eine Fähre von Hallig Hooge anlegen wollte. Zuvor soll in Sozialen Medien bekannt geworden sein, dass der Bundeswirtschaftsminister an Bord war. Die Bauern versuchten offenbar auf die Fähre zu kommen. Die Polizei konnte das verhindern, musste nach eigenen Angaben aber Pfefferspray einsetzen.

Bauern lehnen Gesprächsangebot von Habeck ab

Eine Sprecherin von Robert Habeck teilte NDR Schleswig-Holstein mit, dass der Minister bereit gewesen sei, mit einigen Landwirten zu sprechen. Aus Sicherheitsgründen sei es aber nicht möglich gewesen, sich mit allen Demonstranten auszutauschen. Die Bauern haben daraufhin das Gesprächsangebot komplett ausgeschlagen.

Nach Angaben der Polizei konnte Bundeswirtschaftsminister Habeck die Fähre nicht verlassen. Er musste wieder zur Hallig Hooge zurückkehren. Die Polizei war mit etwa 30 Beamten im Einsatz. Die Personalien der Demonstranten wurden aufgenommen. Sie müssen mit Anzeigen rechnen.

Die Fähre "Hilligenlei" legte in der Nacht dann mit Habeck an Bord in Schlüttsiel an. Außer ihm waren nach Angaben unseres NDR Reporters nur Personenschützer an Bord. Habecks einziger Kommentar um kurz vor zwei war: "Bin privat hier."

Politiker reagieren erschüttert

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete den Vorfall beim Kurznachrichtendienst X als "beschämend". Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein, so der Kanzler weiter. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich ebenfalls auf X zu dem Vorfall: "Dort, wo Worte durch Gepöbel und Argumente durch Gewalt ersetzt werden, ist eine demokratische Grenze überschritten."

Der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz (Grüne) schrieb beim Kurznachrichtendienst X, "der Verrohung des politischen Diskurses folgen Drohungen und Gewalt. In einem demokratischen Rechtsstaat verbieten sich aber diese Mittel. Der Bauernverband und alle Beteiligten müssen sich ohne Wenn und Aber von diesem unsäglichen Vorgang distanzieren." Der Europapolitiker Rasmus Andresen (Grüne) schrieb: "Dieser Protest ist absolut inakzeptabel. Dialog Ja, Hetzjagd Nein." Auch Max Mordhorst, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, meldete sich zu Wort. "Einige Bauern versauen es sich gerade ordentlich. Seid anstrengend, laut, kritisch. Aber wer sich wie die Letzte Generation verhält, verdient keine politische Solidarität."

Habeck war selber jahrelang Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein, von 2012 bis 2018 war er unter anderem Landwirtschaftsminister. Sein Heimat-Wohnort ist Flensburg; sein Wahlkreis Flensburg-Schleswig.

Montag gehen Bauernproteste weiter

Aktuell protestieren Landwirte bundesweit wegen des geplanten Abbaus von Subventionen. Am Donnerstag dann ein Entgegenkommen seitens der Bundesregierung: Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen jedoch für unzureichend - und hält an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest.

