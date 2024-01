Bauern-Demos in Flensburg und Lübeck legen Verkehr lahm Stand: 10.01.2024 16:11 Uhr In Flensburg und Lübeck führten große Aktionen der Landwirte zu erheblichen Staus. Auch im Rendsburger Kanaltunnel sollen wieder Fahrten stattfinden. Die Polizei bereitet sich vor - und will mündliche Verbote aussprechen.

In Flensburg ist der Autoverkehr am Mittag regelrecht zusammengebrochen. Nach Angaben eines Stadtsprechers waren zeitweise rund 2.000 Traktoren in der Stadt unterwegs - der Verkehr staute sich teilweise bis zur Autobahn zurück. Das berichtete ein NDR Reporter. Zwischenzeitlich war der Konvoi laut Stadtsprecher etwa 15 bis 20 Kilometer lang - die Polizei musste einige Traktoren umleiten. Auch der Bus-Verkehr musste zeitweise eingestellt werden. Zuvor hatten sich die die Landwirtinnen und Landwirte nach Polizeiangaben sternförmig auf den Weg in die Innenstadt gemacht.

Am Vormittag hatten sich die Trecker-Kolonnen auf der Exe, der Schleswiger- und der Husumer Straße in Formation gebracht, um gegen die geplante Kürzungen bei den Agrarsubventionen zu demonstrieren. Später sind die Landwirte dann auch mit ihren Treckern am Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorbeigefahren. Hier hatte sich die Polizei bereits vorsorglich sichtbar positioniert.

Zu der Protestaktion aufgerufen hatten die Kreisbauernverbände Flensburg, Schleswig und Nordfriesland. Es beteiligten sich Landwirte, Handwerksbetriebe und Speditionsunternehmen aus Nordfriesland, dem Kreis Schleswig-Flensburg und auch aus Flensburg direkt. Nach Polizeiangaben verliefen die Demonstrationen insgesamt friedlich.

Lübeck: Bauern übergeben Forderungen an Grünen-Politiker

Auch Lübeck ist heute Schauplatz zahlreicher Demonstrationen. Bei den Protesten von Landwirten aus den umliegenden Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg beteiligen sich laut Polizei etwa 1.600 Fahrzeuge.

Laut hupend fahren die Traktoren und Lkw momentan durch die Hansestadt. Vertreter vom Bauernverband haben ihre schriftlichen Forderungen mitgebracht. Diesen Katalog haben sie am Nachmittag in der Nähe des Holstentors an den Bundestagsabgeordneten der Grünen, Konstantin von Notz übergeben. Außerdem wollen die Landwirte während der Demonstration mit weiteren Politikern aus der Region in die Diskussion gehen. Ende der Kolonnenfahrt ist an der Kreuzung Moislinger Allee/Lachwehrallee. Danach sind Einzelfahrten in Richtung der Heimatorte geplant. Rund um den Lindenteller muss mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet werden. Autofahrer sollten wegen der Proteste, die ungefähr bis 16 Uhr dauern werden, mehr Zeit einplanen und wenn möglich nicht unmittelbar durch Lübeck fahren.

Kleinere Aktionen im Rest des Landes

In ganz Schleswig-Holstein wird am Mittwoch wohl immer wieder spontan auf einzelnen Straßen demonstriert. Kleinere, nicht angemeldete Schlepperkolonnen sind laut Polizei unter anderem im Kreis Stormarngeplant. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll es auf der B203 zwischen Hamdorf und der Kreisgrenze Schlepperkonvois geben. An der B76 ist zwischen Wulfshagen und Neudorf eine Mahnwache angekündigt. Vor der Kanalfähre Breiholz soll es Kolonnenfahrten geben.

Im Kreis Dithmarschen sind wieder Bauern-Proteste in der Eider-Treene-Sorge Region geplant. Das betrifft Erfde und Umgebung.

Bis 15 Uhr gab es im Kreis Herzogtum Lauenburg Kolonnenfahrten auf mehreren Strecken jeweils wechselnd in beide Richtungen: Betroffen waren die B207 von Bälau nach Blankensee beziehungsweise nach Schwarzenbek und von Harmsdorfer Kreuz bei Ratzeburg nach Groß Sarau/Blankensee. Außerdem sind die Landwirte auf der B208 Kastorf-Ratzeburg und L200 Büchen-Breitenfelde unterwegs. Die B207/B208 Ratzeburg nach Groß Grönau sind jeweils von 17 bis 20 Uhr von den Bauernprotesten betroffen.

Polizei rechnet mit erneuten Konvoifahrten im Rendsburger Kanaltunnel

Gestern hatte eine spontane Bauerndemo beide Spuren des Rendsburger Kanaltunnels blockiert. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen kamen nur mit Mühe durch den Stau. Landespolizei und Landesfeuerwehrverband appellierten daraufhin an demonstrierende Landwirte, Einsatzfahrzeuge bei Kundgebungen und Kolonnenfahrten nicht zu behindern.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde reagierte heute auf die Aktion mit einer Allgemeinverfügung: Ab 0 Uhr sind demnach Versammlungen jeglicher Art - dazu gehören auch Konvoifahrten - im Bereich des Tunnels untersagt. Sollte es heute Abend erneut zu Aktionen in Tunnelnähe kommen, werden Polizei und Versammlungsbehörde mündliche Verbote aussprechen, so Landrat Rolf-Oliver Schwemer.

