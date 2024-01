Hier droht morgen Stau: Große Bauern-Demo in Kiel

Am Freitag den 12.1. wollen sich Kolonnen auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen. Die B203 und B202 sollen betroffen sein.

In kleineren Kolonnen wollen sich die Landwirte den Demonstrationen aus den Kreisen Segeberg und Plön anschließen. Die B207 und B208 sollen betroffen sein.

Außerdem hat der Landesfischereiverband angekündigt am Freitag in Büsum die Schleuse zu blockieren.

Am Freitag wollen sich Kolonnen auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen. Sie wollen sich in Bornhöved der größeren Demonstration anschließen. Vor allem auf der B76 und B430 soll es eng werden.

Es wird für Freitag eine Demonstration von 500 Fahrzeugen von Trenter Berg über Schönkirchen und Klein Barkau in Richtung Kiel vorbereitet. Die Strecken führen über die B76, die B404 und die B502. Auch Landwirte aus anderen Kreisen wollen sich in Klein Barkau der Demonstration anschließen.

Am 12. Januar machen sich voraussichtlich 500 Traktoren von 11 Startpunkten aus auf den Weg nach Kiel. Das sind Eckernförde, Gettdorf, Groß Wittensee, Dätgen, Grevenkrug, Rendsburg, Wasbek, Hanerau-Hademarschen, Jevenstedt, Alsen, Osterstedt und Bredenbek. Die Fahrten sind zwischen 8.30 und 11 Uhr geplant. Diese Bundestraßen sind betroffen: B76, B77, B203, B430. Auch auf den Landestraßen und Kreisstraßen kann es voll werden. Ab Grevenkrug wollen sich Landwirte aus dem Kreis Segeberg anschließen.

Am Freitag wollen sich Kolonnen auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen. Der erste Konvoi startet in Fahrenkrug über Wahlstedt, Rickling, Trappenkamp In Richtung Bornhöved, Wankendorf bis Klein Barkau. Ab dort ist er Bestandteil des Hauptkonvois im Kreis Plön.

Der zweite Konvoi startet in Fuhlendorf über Neumünster, Bordesholm und Grevenkrug. Dort ist ein Zusammentreffen mit dem Hauptkonvoi im Kreis Rendsburg-Eckernförde nach Kiel geplant. Betroffen sind voraussichtlich die B205 und die B430. Beid en Sammelstellen kann es auch auf den Landestraßen und Kreisstraßen voll werden.

Einzelne kleine Kolonnen wollen sich auf Weg zur großen Demo nach Kiel machen. Dafür schließen sich die Landwirte der Demo bei Neumünster an. Auf der B5, B77 und B430 ist mit Staus zu rechnen.

Am Freitag wollen sich kleinere Kolonnen aus den Norden des Kreise auf den Weg zur großen Demo in Kiel machen - voraussichtlich aus Richtung Bad Oldesloe. Die B75 und die B432 können betroffen sein.

In der Landeshauptstadt werden am Freitag Landwirte aus dem ganzen Land mit ihren Treckern erwartet. Es ist eine große Demonstration auf dem Exerzierplatz geplant. Auch Logistikunternehmen, die Dehoga und Handwerksbetriebe wurden aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen. Der Protestzug beginnt am Westring und führt dann durch das nördliche Stadtgebiet. Die Stadt rechnet mit 1.500 Teilnehmenden. Der Exerzierplatz sowie der Wilhelmplatz sind ab 6 Uhr gesperrt. Auch der an der Straße Exerzierplatz zwischen Damm- und Rathausstraße muss der Parkstreifen frei gehalten werden.

Auch aus Flensburg wollen sich kleine Kolonnen auf den Weg nach Kiel zu Demo machen. Eine Route ist noch nicht bekannt.

