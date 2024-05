Wo Esel Hühner hüten - beim Gottorfer Landmarkt geht's rund Stand: 30.04.2024 14:19 Uhr Am Sonntag präsentieren sich mehr als 130 Aussteller mit Tieren, kulinarischen Kostproben und Aktionen für Kinder vor dem Schloss in Schleswig. Mit dem Ticket kann man sich auch die Landesmuseen anschauen.

von Peer-Axel Kroeske

Auf Gottorfer Landmarkt spielen Tiere eine wichtige Rolle - wie zum Beispiel Pferde. Beim "Horsemanship" am östlichen Schlossflügel wird vorgeführt, wie Mensch und Tier miteinander kommunizieren können, zügellos sozusagen. "Ich sage immer: Das ist unsere Pferdeflüsterin," kündigt Organisatorin Ina Giernas von den Landesmuseen an. Ein Zoo ist der Gottorfer Landmarkt nicht. Rückepferde zeigen wie sich ein Wald ohne schwere Maschinen bewirtschaften lässt: Die Pferde transportieren Holz schonend ab. Und nicht zu vergessen: Es gibt Pferderennen - allerdings ausschließlich mit Steckenpferden auf der Spielwiese für die Kinder.

Wieder Zugang über die Südbrücke

In diesem Jahr ist der Landmarkt nach Angaben der Gottorfer Landesmuseen größer denn je. Nach anfänglichem Zögern hätten ein Fünftel mehr Aussteller als im vergangenen Jahr zugesagt. Ein großer Vorteil: Der Zugang auf die Schlossinsel Gottorf über die Südbrücke ist nach den monatelangen Bauarbeiten wieder möglich. Kern der Veranstaltung sind wieder viele Stände von Produzenten nachhaltiger Lebensmittel.

Klasse statt Masse - das perfekte Steak

Beim Live-Cooking will Verwertungs-Spezialist Christian Woska aus Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg), auch genannt "der Fleischhauer", das perfekte Steak vor- und zubereiten. Sein Motto: "Iss weniger Fleisch, dafür hochwertig". Das gilt auch für die BBQ-Show. Eine ähnliche Philosophie hat sich der Gastro-Verbund "Feinheimisch" auf die Fahnen geschrieben. Mehrere Stände kombinieren sich auf dem Gelände zu einer Feinheimisch-Straße. Regionale Zutaten werden hier groß geschrieben.

Ballon und NDR-Dialogbus vor dem Schloss

Erstmals startet der an einem Seil gehaltene Heißluftballon im Bereich der Stände vor dem Schloss. Ina Giernas freut sich auf die neue Perspektive. Vor dem Schloss steht zudem wieder der NDR Dialogbus. Hier können alle Interessierten mit NDR Mitarbeitenden ins Gespräch kommen.

Bühnenprogramm mit Matthias Stührwoldt und Grünschnabel

Was wäre ein Schloss ohne namhafte Hoheiten? Mit Schleikönigin und -prinzessin, der Himbeerprinzessin vom Gut Steinwehr, der Dithmarscher Kohlregentin, der nordfriesischen Lammkönigin und -prinzessin sowie der Krokusblütenkönigin wird der Landmarkt zu einem Spitzentreffen der Repräsentantinnen regionaler Lebenskultur. Zum Bühnenprogramm gehören der Plattdeutsche Poetryslam mit Matthias Stührwohldt und die Kinderkonzerte mit Grünschabel. Für die Kleinsten ist die Puppenbühne des Landestheaters aufgebaut. Und toben können alle auf einer Stroh-Hüpfburg.

Riesige bunte Installationen in den Landesmuseen

In den Gottorfer Gemäuern lohnt sich unterdessen ein Blick in die Ausstellungen. Ein aktuelles Highlight sind die raumfüllenden, bunten Installationen der portugiesischen Künstlerin Joana Vasconcelos. Ebenfalls im Großformat präsentiert sich die zeitgenössische Holzschnitzkunst von Matthias Mansen. Die illuminierten Globen von Ingo Günther veranschaulichen künstlerisch Schuldenberge, Fahrzeugdichte, Migration, Meeresverschmutzung oder Rüstungsausgaben. Unabhängig davon ist auch das Globushaus im Barockgarten geöffnet, zu dem Kutschen fahren.

Esel in spezieller Mission

Zurück zu den Tieren: Ein Klassiker sind die Hütehundshows, die eine Schafherde zusammenhalten. Aber so etwas können Tiere, von denen man es nicht erwartet: Erstmals sollen auf dem Landmarkt zwei Esel zeigen, dass sie auf die Hühner vom Bio-Hof Ankersholt aufpassen können. Ina Giernas ist selbst gespannt: "Meine Kinder freuen sich schon darauf!"

Bus-Shuttles ab Marktkauf und Bahnhof

Für die Anreise aus Schleswig empfiehlt sie, das Park and Ride-Angebot im 20 Minuten-Takt ab Marktkauf am Fernsehturm in Schleswig zu nutzen. Kostenlose Shuttlebusse fahren auch vom Bahnhof Schleswig zum Schloss. An der Nordbrücke auf die Schlossinsel Gottorf stehen bewachte Fahrradparkplätze bereit. Die Schlossinsel ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tickets haben sich verteuert, begründet durch das umfangreichere Programm: Sie kosten nun 12 Euro für Erwachsene. Wer Wartezeiten an der Kasse vermeiden will, kann online buchen.

