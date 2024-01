Rendsburger Kanaltunnel: Spontane Bauerndemo erschwert Rettungseinsatz Stand: 10.01.2024 08:06 Uhr Rund 100 Bauern haben am frühen Dienstagabend bei einer spontanen Demonstration teilweise beide Spuren des Rendsburger Kanaltunnels blockiert. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen kamen nur mit Mühe durch den Stau.

Über mehrere Stunden ging es nur langsam voran rund um den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Besonders nach der Tunnelausfahrt staute es sich laut Polizei, da die Landwirte teilweise auf beiden Spuren der Straße fuhren. Rettungskräfte, die mit Martinshorn und Blaulicht in Richtung Süden unterwegs waren, hatten aufgrund des Staus Probleme durch den Kanaltunnel zu kommen. Laut Feuerwehr kamen der Rettungs- und Notarztwagen aber rechtzeitig am Einsatzort an.

Spontan-Demo während der Aktion genehmigt

Die spontane Demonstration war nicht angemeldet. Während der laufenden Protestaktion wurde sie aber durch den Kreis genehmigt - allerdings nur auf einer Spur, um nach dem Vorfall dafür zu sorgen, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besser durch den Kanaltunnel kommen.

Auch am Mittwoch sind wieder Aktionen der Landwirte in Schleswig-Holstein geplant. Bauernproteste sind heute unter anderem in Flensburg und Lübeck geplant.

