Stand: 05.05.2024 11:36 Uhr

Holstein Kiel: In Wiesbaden siegen und Düsseldorf auf Distanz halten

Nach der Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern geht es für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel heute beim SV Wehen Wiesbaden direkt wieder gegen einen abstiegsbedrohten Club. Die KSV will mit einem Sieg zurück in die Spur finden - und im engen Rennen einen direkten Aufstiegsplatz festigen.| NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 11:00 Uhr

Günther sieht Merkel-Politik als Vorbild

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Partei aufgefordert, sich wieder stärker an der Politik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu orientieren. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, viele, die zu Merkel-Zeiten CDU gewählt hätten, erreiche man im Moment nicht. Der Kurs der Mitte sei Merkels Erfolgsrezept gewesen, so Günther. Die CDU trifft sich ab Montag zu einem dreitägigen Bundesparteitag in Berlin, auf dem auch die Führungsspitze neu gewählt wird. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 11:00 Uhr

Grüne aus SH beraten über Agrarpolitik

Landwirtschaft ist ein Schwerpunkt auf dem Grünen-Landesparteitag in Neumünster. Gastreden wollen der Präsident des Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, und Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft halten. Zweiter Schwerpunkt ist die Europawahl am 9. Juni. Gast ist die Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Auch der Europaabgeordnete Rasmus Andresen will zu den Delegierten sprechen. Aus der Wahl 2019 war die Partei in Schleswig-Holstein überraschend mit 29,1 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 11:00 Uhr

Mehr als 130 Aussteller beim Gottorfer Landmarkt

Auf dem Gottorfer Landmarkt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) präsentieren heute mehr als 130 Aussteller regionale Lebensmittel und nachhaltige Produkte. Zu den Klassikern gehören die Vorführungen mit Hütehunden und das Schaf-Schären. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 11:00 Uhr

Feuer in Mölln: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mölln im Kreis Herzogtum-Lauenburg ermittelt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in der Nacht zu Sonntag an mehreren Stellen in einem Treppenhaus, die Feuerwehr hatte die Flammen in dem Haus in der Ratzeburger Straße schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Es gibt laut Polizei Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 10:00 Uhr

Handball: Sieg für Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball Bundesliga einen weiteren Erfolg eingefahren. Gegen den TVB Stuttgart gewannen die Schleswig-Holsteiner am Samstagabend mit 39:31 (16:14). | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 10:00 Uhr

Wetter: Wolken, wenig Sonne, Gewitter möglich

Heute gibt es Wolken, zeitweise Regen und Schauer, vereinzelt auch kräftige Gewitter. Zwischendurch kommt die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad auf Amrum und bei 16 Grad in Büchen. An der Nordsee kann es gegen Abend Sturmböen geben. Die Abendtemperatur um 18 Uhr liegen bei 12 Grad auf Fehmarn und bei 14 Grad in Ratzeburg. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2024 10:00 Uhr

