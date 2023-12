Stand: 28.12.2023 08:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Verkehrsunfall in Oldersbek

Bei einem Verkehrsunfall in Oldersbek im Kreis Nordfriesland ist in der vergangenen Nacht ein 33 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte er wohl aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 128 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen zusammengestoßen. Das Auto landete auf dem Dach. Der 33-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war er nicht angeschnallt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 09:00 Uhr

Norderstedt: Falsche Polizisten nehmen Seniorin 20.000 Euro ab

Zwei falsche Polizisten haben einer Rentnerin aus Norderstedt (Kreis Segeberg) 20.000 Euro abgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übergab die über 80-Jährige zwei falschen Beamten am Freitag das Bargeld. Das Duo hatte zuvor behauptet, dass in der Nachbarschaft im Ortsteil Garstedt eingebrochen worden sei und sie die Wertgegenstände der Frau verwahren könnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Männer trugen den Angaben zufolge graue Hosen und Jacken. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 07:00 Uhr

A7: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Schuby und Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg sind gestern Abend drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Laut Polizei hatten sie mit ihrem Auto eine Leitplanke durchbrochen und sich anschließend mehrfach auf einem Feld überschlagen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Warum das Auto von der A7 abkam, müssen nun Sachverständige klären. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 06:00 Uhr

Metall- und Elektroindustrie kritisiert Rahmenbedingungen in SH

Die Stimmung in Schleswig-Holsteins Metall- und Elektroindustrie ist schlecht. Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena sagte NDR Schleswig-Holstein, mehr als jedes fünfte Unternehmen überlege, die Produktion ins Ausland zu verlegen. Alarmierend sei das, so Ukena, denn dieser Umfragewert sei fünfmal höher als noch vor zehn Jahren. Unternehmen, etwa in der Schiffbauindustrie oder in der Windindustrie würden hier keine vernünftigen Wettbewerbsbedingungen vorfinden, kritisierte der Präsident. Demnach sie zwar Innovationskraft bei den Unternehmen vorhanden, es fehle aber Planbarkeit und Verlässlichkeit in der Politik. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 06:00 Uhr

Silvester-Feuerwerk - Einschränkungen und Abneigung in SH

Wer zum Jahreswechsel privat Feuerwerk machen möchte, kann dafür ab heute offiziell Raketen und Böller kaufen. Gezündet werden dürfen sie nur an Silvester und Neujahr - außerdem gelten in Schleswig-Holstein weitere Einschränkungen. So darf generell nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Altersheimen und Reetdachhäusern geböllert werden. Einige Städte und Gemeinden richten darüber hinaus Verbotszonen ein. Das gilt etwa für einen Großteil von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Laut einer aktuellen nicht repräsentativen Umfrage von #NDRfragt wollen rund zwei Drittel der Teilnehmenden aus SH ohnehin auf privates Feuerwerk verzichten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:00 Uhr

Auch 2024: Streiks in verschiedenen Branchen geplant

Die Menschen im Land müssen sich auch 2024 auf Streiks in verschiedenen Branchen einstellen. Das hat eine Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bei mehreren Gewerkschaften ergeben. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will nach dem 7. Januar die Arbeit bis zu fünf Tage niederlegen, sollte die Deutsche Bahn bis dahin kein neues Angebot vorlegen. Ein Sprecher des GDL-Bezirks Nord bestätigt, dass sich auch die Lokführer in Schleswig-Holstein dem Aufruf anschließen werden. Auch im Busverkehr kann es Anfang des Jahres zu Ausfällen kommen: Die Gewerkschaft ver.di kündigt Streiks für Anfang Februar in den Städten und auf dem Land an, falls es bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern in der Busbranche keine Annäherung gibt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Windig bis stürmisch und regnerisch

Heute neben gelegentlichen Auflockerungen - hier und da auch mit etwas Sonne - oft dichte Wolken und zeitweise Regen oder durchziehende Schauer. Im Norden und an der Nordsee ist es vereinzelt gewittrig. Daneben auch trockene Abschnitte, vor allem in den südlichen Landesteilen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. Es weht frischer bis starker Südwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen - an der Nordsee sind schwere Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2023 | 09:00 Uhr