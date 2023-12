Auseinandersetzungen in Unterkunft für Geflüchtete in Kiel Stand: 28.12.2023 12:49 Uhr Laut Polizei gab es am Mittwochabend insgesamt drei Vorfälle im Bereich der Unterkunft Schusterkrug in Kiel. Dabei waren auch Messer im Spiel. Zwei Männer kamen ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zunächst drei Männer an einer Bushhaltestelle in Kiel Streit, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei ein 23-Jähriger von zwei anderen Männern im Alter von 26 und 33 geschlagen worden und zu zu Boden gefallen. Rund eine halbe Stunde später sollen der 26- und der 33-Jährige einen 20-Jährigen bedroht, gewürgt und mit einem Messer an der Hand verletzt haben, so die Polizei.

Verletzungen mit Schlagstock und Messer

Kurz vor Mitternacht ging dann erneut ein Notruf ein. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 33-Jährigen, der in die beiden anderen Auseinandersetzungen verwickelt war, mit einer stark blutenden Wunde am Kopf an. Er gab an, in seinem Zimmer in der Unterkunft am Schusterkrug von zwei Unbekannten mit einem Schlagstock und einem Messer angegriffen worden zu sein. Kurze Zeit später wurde der 26-Jährige, der zuvor ebenfalls an den Streitigkeiten beteiligt war, verletzt aufgefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde er durch dieselben Angreifer wie der 33-Jährige mit einem Messer am Gesäß verletzt. Der 33-Jährige und der 26-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe der drei Auseinandersetzungen sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung sowie Ordnungswidrigkeiten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration Kiel