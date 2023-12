Stundenlanger Stromausfall in Bad Schwartau Stand: 28.12.2023 16:57 Uhr In Bad Schwartau ist am Donnerstagmittag der Strom ausgefallen. In der Innenstadt mussten deshalb viele Geschäfte schließen. Auch Ampeln fielen aus. Der Grund war ein Kurzschluss. Am Donnerstagnachmittag war das Problem behoben.

Ein größerer Stromausfall hat am Donnerstagmittag Teile von Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) lahmgelegt. Der Stromausfall zog sich laut Netzbetreiber TraveNetz bis nach Sereetz und Ratekau. Der Grund dafür war laut TraveNetz ein sogenannter Erdschluss - also ein Kurzschluss in einem Kabel unter der Erde, gegen 12:15 Uhr. Wegen einer kaputten Isolierung des Erdkabels habe eine Sicherung ausgelöst, hieß es.

Nach Angaben von TraveNetz ging in mehreren Tausend Haushalten das Licht aus. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt von Bad Schwartau mussten am Mittag schließen. Vom Stromausfall betroffen waren auch Läden der Einkaufspassage Markttwiete, so eine Sprecherin. In den betroffenen Geschäften funktionierten Kassen und andere Geräte sowie das Internet teilweise nicht. Vom Stromausfall nicht betroffen waren das LUV-Shopping-Center in Lübeck-Dänischburg und die Schwartauer Werke. Die Produktion lief ohne Probleme weiter, sagte eine Unternehmenssprecherin. Auch Ampeln fielen aus. Laut Polizei gab es dadurch allerdings keine Probleme auf den Straßen.

Teams von Technikern brauchten mehrere Stunden, um alle Läden und Haushalte bis Donnerstagnachmittag wieder ans Netz zu bekommen. Am längsten dauerte es im Bereich Sereetz.

