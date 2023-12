Stand: 20.12.2023 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sportlerinnen und Sportler des Jahres auf Gala geehrt

Der Landessportverband hat am Dienstagabend auf einer Gala in Neumünster bekanntgegeben, welche Sportlerinnen und Sportler die Auszeichnung erhalten haben. Der THW Kiel gewinnt zum 16. Mal die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres. Sportlerin des Jahres ist Leichtathletin Alina Ammann vom vom TuS Esingen (Kreis Pinneberg). Sportler des Jahres ist der Bogenschütze Florian Unruh. An der Abstimmung bei NDR SH hatten knapp 10.700 Sportfans teilgenommen. Das Online-Voting machte 50 Prozent der Entscheidung aus. Über die restlichen 50 Prozent entschied eine Jury. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 06:00 Uhr

Viele Klinikmitarbeiter in SH krank

Die Erkältungswelle und wieder ansteigende Corona-Zahlen sorgen für hohe Krankenstände bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern der Region. Im St. Adolf-Stift in Reinbek (Kreis Stormarn) wird deshalb das Tragen einer Maske empfohlen. Die Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) habe weitere Maßnahmen ergriffen, erklärt Chefarzt Tim Rausche: "Wir müssen tatsächlich planbare Eingriffe verschieben, weil das Notgeschäft vorgeht. Das tun wir im Moment in Einzelfällen." Am Henstedt-Ulzburger Klinikum gilt vorerst eine Maskenpflicht. So auch im Diako-Krankenhaus Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 06:00 Uhr

Polizei stellt Spielautomaten und Schreckschusswaffen in Kiel-Gaarden sicher

Im Stadtteil Gaarden in Kiel hat gestern Abend ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Im Kampf gegen illegales Glücksspiel und Drogenhandel durchsuchten 170 Beamte laut Generalstaatsanwaltschaft mehrere Cafés, Bars, Spielhallen und Wohnungen. Dabei stellten die Beamten fast 60 illegale Spielautomaten, Bargeld, Messer und Schreckschusswaffen sicher. Einer Gaststätte wurde den Angaben zufolge wegen diverser Verstöße der Weiterbetrieb untersagt. Neben der Generalstaatsanwaltschaft waren an dem Einsatz auch Kräfte aus Eutin (Ostholstein) und Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht der Stadt Kiel beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Regen und Sturm

Heute ist es vor allem am Vormittag dicht bewölkt mit Regen- und teilweise Graupelschauern. Diese lassen später nach und es gibt längere trockene Abschnitte mit Auflockerungen und noch etwas Sonnenschein. Am Abend kommen von der Nordsee her neue Regenwolken. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Nordfriesland bis 7 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Es weht mäßiger bis frischer westlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. Auf den Nordseeinseln sind Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2023 | 06:00 Uhr