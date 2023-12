Razzia in Kiel-Gaarden: Polizei stellt Spielautomaten sicher Stand: 20.12.2023 07:28 Uhr Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem größeren Einsatz in Kiel-Gaarden Cafés, Bars und Spielhallen durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Spielautomaten beschlagnahmt.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Kiel sind bei einer Razzia 25 Objekte und zwei Wohnungen im Kieler Stadtteil Gaarden durchsucht worden. Rund 170 Polizeibeamte waren an dem Einsatz beteiligt - dazu Kräfte der Einsatzhundertschaften aus Eutin (Kreis Ostholstein) und Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht der Stadt Kiel. Sie stellten insgesamt 58 illegale Spielautomaten sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe, Elektronikgeräte und diverse Handys sicher. In den beiden durchsuchten Wohnungen wurden zudem Messer und Schreckschusswaffen gefunden.

Beamten schließen Lokal

Laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft stellten die Behörden bei der Durchsuchungsaktion Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz fest. Einer Gaststätte wurde den Angaben zufolge wegen diverser Verstöße der Weiterbetrieb untersagt.

