Sportler des Jahres 2023 in SH: Ammann, Unruh und THW Kiel Stand: 19.12.2023 20:00 Uhr Die Sieger der Wahl zum Sportler des Jahres 2023 in Schleswig-Holstein stehen fest: Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel konnten sich den begehrten Titel sichern.

von Marina Heller

Ein erfolgreiches und anstrengendes Jahr endet für die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2023 konnten sich Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel mit besonderen Leistungen hervortun. Sie sind die Gewinner der 22. Sportler des Jahres-Wahl in Schleswig-Holstein. Die Auszeichnung wird traditionell vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) verliehen.

Zur Wahl standen in den drei unterschiedlichen Kategorien jeweils fünf Athletinnen und fünf Athleten sowie fünf Teams. An der Abstimmung bei NDR SH haben sich Sportfans aus dem ganzen Land beteiligt und dabei knapp 10.700 Stimmen abgegeben. Die LSV-Gala fand auch in diesem Jahr in den Holstenhallen in Neumünster statt. Der Höhepunkt der feierlichen Veranstaltung war am Dienstagabend die Verkündung der Gewinnerinnen und Gewinner.

Der THW-Kiel gewinnt zum 16. Mal

Der THW-Kiel konnte sich auch in diesem Jahr den Titel "Mannschaft des Jahres" sichern. Die Saison hatte für den Rekordmeister viele Höhen und Tiefen. Zwischenzeitlich waren die Zebras nur Fünfter in der Tabelle. In der Champions League und im DHB-Pokal mussten die Zebras bereits nach den Viertelfinals ihre Sachen packen. Trotzdem gelang es ihnen zum Saisonende noch einmal ihre Kräfte zu sammeln und den 23. Meistertitel nach Kiel zu holen.

Ammanns Ziel: 800 Meter unter zwei Minuten

Die Leichtathletin Alina Ammann freut sich zum ersten Mal über den begehrten Titel - und die damit verbundene Wertschätzung, wie sie NDR Schleswig-Holstein am Abend sagte. Die 25-jährige Läuferin vom TuS Esingen (Kreis Pinneberg) hat sich nach einer langen krankheitsbedingten Auszeit zurückgekämpft. Sie sicherte sich den deutschen Meistertitel und hat nun die Norm für ein Olympiaticket erfüllt. Damit gibt sich die Sportlerin nicht zufrieden und hat schon das nächste Ziel vor Augen: die Schallmauer von zwei Minuten auf der 800 Meter Strecke zu durchbrechen.

Für den Bogenschützen Florian Unruh geht eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sein größter Erfolg war in diesem Jahr sein Sieg bei den European Games im polnischen Krakau. Das stundenlange Training des Berufssoldaten hat sich ausgezahlt. Seine erbrachten Leistungen haben ihn ein Stück näher an sein nächstes Ziel gebracht: eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr.

Hannah Gätjen und Meno Büchler Newcomer 2023

Hannah Gätjen und Meno Büchler erhielten den von den Volks- und Raiffeisenbanken mit jeweils 1.000 Euro dotierten Preis, der zum zehnten Mal an erfolgreiche Nachwuchssportler mit großem Erfolgspotenzial verliehen wurde. Die 17-jährige Freiwasserschwimmerin Hannah Gätjen (SG Stormarn Barsbüttel) siegte in diesem Jahr bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 7,5 Kilometer und über fünf Kilometer (U19). Erfolgreich war Gätjen auch bei der Junioren-EM. Dort holte Sie Bronze im Einzel über 7,5 Kilometer in der Staffel über 4x125 Kilometer.

Der Schönberger Windsurfer Meno Büchler konnte sich in diesem Jahr den Titel Formula Windsurfing Youth U20-Europameister sichern. Außerdem sicherte sich der 17-Jährige einen Platz in der Jugend Nationalmannschaft des German Sailing Teams. Die Überraschung für Büchler war groß. Am Nachmittag hatte er noch für sein Physikabitur gelernt, am Abend stand er auf der Bühne und nahm den Preis entgegen: "Die Freude war riesig, damit habe ich nicht gerechnet."

Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres von 2001 - 2023 Jahr Sportlerin Sportler Mannschaft 2001 Janet Radünzel (Ruderin) Heiko Kröger (Segler) SG Flensburg Handewitt 2002 Marita Scholz (Ruderin) Mike Maczey (Zehnkämpfer) THW Kiel 2003 Janet Radünzel (Ruderin) Marco Geisler (Ruderer) SG Flensburg Handewitt 2004 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) / Meike Evers (Ruderin) Henning Fritz (Handballer) SG Flensburg Handewitt 2005 Bettina Eistel (Reiterin) Christian Berge (Handballer) THW Kiel 2006 Melanie Hansen (Ruderin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2007 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Nikola Karabatic (Handballer) THW Kiel 2008 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2009 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Stefan Schwab (Leichtathlet) THW Kiel 2010 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2011 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2012 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) THW Kiel 2013 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Maximilian Munski (Ruderer) THW Kiel 2014 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Lars Hartig (Ruderer) THW Kiel 2015 Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze (Ruderinnen) Maximilian Munski (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2016 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2017 Hanna Knüppel (Reiterin) Finn Schröder (Ruderer) Holstein Kiel 2018 Frieda Hämmerling (Ruderin) Jacob Heidtmann (Schwimmer) SG Flensburg-Handewitt 2019 Anna Behlen (Beachvolleyballerin) Nico Prien (Windsurfer) THW Kiel 2020 Frieda Hämmerling (Ruderin) Florian Unruh (Bogenschütze) THW Kiel 2021 Frieda Hämmerling (Ruderin) Dominic Ressel (Judo) THW KIel 2022 Tanja Scholz (Schwimmerin) Ole Schweckendiek (Segeln) THW Kiel 2023 Alina Ammann (Leichtathletin) Florian Unruh (Bogenschütze) THW Kiel

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 19.12.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel THW Kiel Leichtathletik