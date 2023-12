Stand: 15.12.2023 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kellerbrand in Kaltenkirchen

In der Nacht zum Freitag hat es einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gegeben. Etwa 80 Helfer waren laut Leitstelle gegen 22 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus ausgerückt. Weil der Rauch durchs Treppenhaus und von dort in mehrere Wohungen zog, wurden mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes medizinisch betreut. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:00 Uhr

Urteil nach gesprengten Geldautomaten in Oststeinbek erwartet

Heute könnte vor dem Lübecker Landgericht das Urteil in einem Prozess gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger fallen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung halten ihre Plädoyers. Im März hatten mehrere Täter in Oststeinbek im Kreis Stormarn zwei Geldautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie rund 190.000 Euro. Durch die Explosion wurden die umliegenden Gebäude zum Teil stark beschädigt. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 22 Jahre alter Mann, wurde gefasst und muss sich seit Mitte Nobember vor Gericht verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 07:00 Uhr

Zahl der Coronainfektionen steigt

Seit einigen Wochen steigt wieder die Zahl der Corona-Infektionen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die aktuelle Inzidenz von Virenerkrankungen allein im Nordwesten auf 10.000. Die Hälfte davon teilen sich die üblichen Erkältungsviren und das SARS-Cov-2 Virus untereinander. Rechnerisch hat sich vergangene Woche also jeder fünfzigste Mensch mit Corona angesteckt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appeliert, wieder mehr Maske zu tragen. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

Spendentag bei "Hand in Hand für Norddeutschland"

Heute ist der große Spendentag der NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". In diesem Jahr wird gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihren fünf Landesverbänden im Norden Geld gesammelt. Die Lebenshilfe unterstützt Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien. Alle gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden der Lebenshilfe zugute. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

THW Kiel verabschiedet zum Saisonende Spieler Ekberg

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Niclas Ekberg gehen am Ende der laufenden Saison nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Kieler Club am Donnerstag mitteilte, kehrt der 34 Jahre alte Rechtsaußen in seine schwedische Heimat zurück. Bei seinem Heimatclub Ystads IF hat Ekberg einen Dreijahresvertrag unterschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

Bund will Zuschüsse für Schienennahverkehr in SH kürzen

Der Bund streicht 350 Millionen Euro für den Schienennahverkehr der Länder. Das geht aus einem Papier des Bundesfinanzministeriums hervor, das dem NDR vorliegt. Grund sind die Haushaltseinsparungen. Für Schleswig-Holstein würde dies rund zehn Millionen Euro weniger bedeuten. Das werde das Land bei der Finanzierung des ÖPNV vor riesige Probleme stellen, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Kritik kommt auch vom Verkehrsverband Allianz pro Schiene. Gerade jetzt, wo sich Bund und Länder um die Mehrkosten für das Deutschlandticket sorgen, schüre das weitere Verunsicherung, sagte Geschäftsführer Dirk Flege. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolking mit ab und zu Regen

Heute Vormittag ist es stark bewölkt, gebietsweise gibt es dazu etwas Regen. Von Nordwesten her kommt es dann teilweise allmählich zu Auflockerungen. Im Laufe des Tages bleibt es weitestgehend wolkig oder stark bewölkt mit Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad an der Ostsee und 9 Grad auf Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

