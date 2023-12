"Hand in Hand": Das war der Spendentag in SH Stand: 15.12.2023 19:53 Uhr In diesem Jahr sammelt der NDR gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihren fünf Landesverbänden im Norden Spenden. Sie unterstützen Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien für mehr gesellschaftliche Teilhabe und eine bessere Lebensqualität.

Seit 8 Uhr waren die Leitung in die Kieler Telefonzentrale offen und seitdem standen die Telefone kaum still. Am Hörer saßen auch Politiker, Sportler oder Sänger. Lars Harms, Fraktionsvorsitzender des SSW, hat nach Sitzungsschluss im Landtag noch einen Abstecher ins Funkhaus gemacht. "Die aktuelle Lage ist Mist", sagte er, "trotzdem müssen wir das Beste daraus machen und vor allem die Menschen unterstützen, die es besonders schwer haben."

Wetterfrosch Meeno Schrader: ein alter Hase am Spendentelefon

Auch NDR Wetterexperte Meeno Schrader war dabei. Er kann schon nicht mehr genau nachzählen, wie oft er schon am Spendentelefon gesessen hat. An die Hilfsbereitschaft der Schleswig-Holsteiner erinnert er sich aber immer gut: "Das wird mir auch in zehn Jahren noch im Gedächtnis bleiben - die Spendenfreude und diese Selbstverständlichkeit, etwas abgeben zu wollen. Selbst wenn nicht viel Geld da ist, doch fünf oder zehn Euro zu spenden. Das ist großartig".

Für Schwimmgröße Kirsten Bruhn eine Herzensangelegenheit

Kirsten Bruhn ist eine der bekanntesten deutschen Schwimmerinnen im Behindertensport. Dreimal Gold bei den Paralympics, sechsfache Weltmeisterin - die Liste ihrer Erfolge ist lang. Und ein großes Herz hat sie natürlich auch: "Es ist mir immer ein Bedürfnis, den Schwächeren zu helfen. Und wenn man dann noch in seinem Heimatland die Chance hat und das dann auch noch auf so eine medial begleitete Weise, dass das auch bei Menschen Gehör findet, die vielleicht nicht so sensibel dafür sind, dann ist das eine Chance, die ich unbedingt nutzen möchte."

Die Schauspielerin Cheryl Shepard ist gebürtige New Yorkerin, die jetzt in Rendsburg lebt. Deutschlandweit wurde sie vor allem durch ihre Auftritte in den Serien "Hinter Gittern" und "In aller Freundschaft". Sie sagte: "Es ist so toll, dass damit Menschen direkt in der Umgebung unterstützt werden. Behinderungen sind etwas - das kann jeden im Leben treffen. Deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen."

SPD und CDU im Einsatz für den guten Zweck

Am Dienstag wurde sie wieder zur Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion gewählt und vergangenes Wochenende im Amt der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD bestätigt: Serpil Midyatli. Trotzdem hat sie sich auch in diesem Jahr wieder Zeit genommen und sich ans Spendentelefon gesetzt. "Inklusion ist ein Thema, von dem sich gerade Eltern behinderter Kinder wünschen, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, deswegen ist es so toll, dass jetzt für die Lebenshilfe gesammelt wird." Ebenfalls aus der Landespolitik dabei: Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Sie hatte ihre Premiere am Spendentelefon. "Es ist eine tolle Aktion, bei der ich gerne dabei bin", sagte sie.

Auch Brösel alias Rötger Feldmann hat seinen heißen Stuhl gegen den Platz am Spendentelefon eingetauscht. Der Werner-Erfinder und seine Frau engagieren sich gern alle Jahre wieder. "Wir müssen auch mal was Gutes tun", so die beiden.

Die Hrubeschs: Hand in Hand am Hochzeitstag

Normalerweise steht er mit mindestens elf Frauen auf dem Platz, am Freitag saß Horst "Kopfballungeheuer" Hrubesch am Spendentelefon und hatte seine eine Herzdame mitgebracht. Seine Frau Angelika und er feierten ihren 51. Hochzeitstag. Sie wollten den Tag aber gern für die gute Sache teilen: "Wenn man helfen kann, sollte man mit anfassen. Das habe ich immer getan. Und ich finde den Begriff Hand in Hand auch sehr gut: Wenn wir uns an die Hand nehmen und gemeinsam etwas tun, sind wir stark und das können wir jedes Jahr wieder gut beweisen," sagte Hrubesch.

Mit am Telefon waren auch die Musiker von Santiano. "Weil wir immer gerne was zurückgeben, von dem, was wir mal von der Gesellschaft und von den Leuten bekommen haben", erklärte Bandmitglied Hans-Timm Hinrichsen. Damit sie am Mittag in Kiel telefonische Spenden entgegennehmen konnten, sind sie am Freitagmorgen extra früh aus Leipzig gekommen.

Abenteurer und Politiker zusammen für die gute Sache

Neben der Aufnahme der Daten blieb dabei natürlich immer noch kurz Zeit für einen kleinen Schnack. Polarforscher Arved Fuchs teilte zum Beispiel gerne seine besten Tipps gegen die Kälte und verriet, ob die Lunge tatsächlich beim Atmen einfrieren kann. Holstein Kiel Trainer Marcel Rapp musste vor allem die Frage beantworten, wann seine Mannschaft den Aufstieg schafft. Und auch Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) saß am Freitagmorgen am Spendentelefon. Er betonte: "Ich glaube, es ist ganz schön, dass man in der Vorweihnachtszeit merkt, dass wir füreinander da sind."

Spenden kommen Lebenshilfe zugute

Alle gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden der Lebenshilfe in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen und ihren Projekten zugute. Prominente und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NDR Schleswig-Holstein waren am großen Spendentag bis 20 Uhr dabei und warteten in der Kieler Telefonzentrale auf Ihre Anrufe.

Spendenkonto bleibt bis Ende Januar offen

Sie können aber auch nach dem großen Spendentag noch helfen. Das Spendenkonto bleibt noch bis zum 31. Januar 2024 für Sie geöffnet. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, erhalten Sie diese ab einer Summe von 20 Euro. Alle weiteren Informationen zum Spenden finden Sie auf unserer Aktionsseite noch einmal erklärt.

Die Bankverbindung

Natürlich können Sie aber auch einfach selbst eine Spende an die Lebenshilfe überweisen, ohne dafür zum Telefonhörer zu greifen.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE64 201 205 200 100 200 300

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Prominente nehmen am Telefon Ihre Spende entgegen

Auch beim diesjährigen Spendentag haben wir uns über die Unterstützung von vielen Prominenten gefreut, die Ihre Anrufe entgegengenommen haben. Unter anderem Feldtore-Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitt, Holger Glandorf; Trainer der KSV Holstein Kiel, Marcel Rapp, Polarforscher Arved Fuchs, die Shanty-Musiker der Band Santiano, Fußballtrainer Horst Hrubesch, Bernd Buchholz (FDP), Serpil Midyatli (SPD) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU).

In den vergangenen zwei Wochen haben wir in Einblicke in die Arbeit des Landesverbands Schleswig-Holstein der Lebenshilfe gegeben und über verschiedene Projekte berichtet. Zum Beispiel über ein therapeutisches Reitangebot in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) für Kita-Kinder, über das Betreuungsangebot für Familien mit beeinträchtigten Kindern in Meldorf (Kreis Dithmarschen), einen Fitnesskurs für Menschen mit Beeinträchtigung in Pinneberg (Kreis Pinneberg), die Ideenwerkstatt mit einem inklusiven Chor und Kochangeboten in Schenefeld (Kreis Pinneberg) und den Garten der Begegnung in Neumünster.

