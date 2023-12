Bundesweiter Spitzenreiter: 79 neue Windräder für SH Stand: 15.12.2023 13:35 Uhr Die Bundesnetzagentur hat den Zuschlag für den Bau von 79 neuen Windrädern erteilt. Damit liegt Schleswig-Holstein bundesweit vorne. Allein in Ostholstein dürfen mehr Windräder entstehen als in ganz Bayern.

In Schleswig-Holstein sollen mehr neue Windkraftanlagen entstehen als in jedem anderen Bundesland - Laut Bundesnetzagentur sind es 79. Platz zwei geht demnach an Nordrhein-Westfalen - hier können 61 neue Anlagen entstehen. An dritter Stelle liegt Niedersachsen mit 54 neuen Windrädern. Insgesamt dürfen 275 neue Anlagen errichtet werden. Bayern erhält den Zuschlag für zehn neue Windräder.

Ostholstein: 19 neuen Anlagen möglich

Die meisten neuen Windräder können laut Bundesnetzagentur im Kreis Ostholstein gebaut werden. Hier erhielten 19 Angebote den Zuschlag. Sieben für Ratekau, vier für Schashagen, drei in Heringsdorf und drei in Grube.

Kreise Segeberg und Rendsburg-Eckernförde: Zuschläge für je elf Anlagen

Zu den Kreisen mit den meisten möglichen Anlagen zählt auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde, so die Bundesnetzagentur. So können sich bald drei neue Rotoren in Loop drehen und jeweils zwei in Schönbek, Schülp, Buchwald, Flintbek und Groß Sarau. Der Kreis Segeberg darf fünf Anlagen in Gönnebek bauen sowie jeweils drei in Großenaspe und Rickling.

Kreis Stormarn und Kreis Pinneberg: Zuschlag für größere Projekte

In Uetersen (Kreis Pinneberg) und Lasbek (Kreis Stormarn) können jeweils vier neue Windräder errichtet werden. Der Kreis Schleswig-Flensburg erhält den Zuschlag für drei Anlagen in Wanderup.

Zehn Orte für kleinere Projekte vorgesehen

Kreis Steinburg Nortorf: eine Anlage

Sommerland: eine Anlage Kreis Dithmarschen Friedrichskoog: eine Anlage

Wöhrden: zwei Anlagen

Wesselburener Deichhausen: eine Anlage

Norddeich: zwei Anlagen Kreis Herzogtum Lauenburg Panten: zwei Anlagen

Bälau: eine Anlage

Bliestorf: eine Anlage

Poggensee: eine Anlage

Bliestorf: eine Anlage Kreis Nordfriesland Oldenswort: vier Anlagen

Bosbüll: eine Anlage

Leck: vier Anlagen Kreis Schleswig-Flensburg Schnarup-Thumby: zwei Anlagen

Janneby: eine Anlage

Wanderup: drei Anlagen

Gesamtleistung von 416 Megawatt

Die neuen Anlagen in Schleswig-Holstein können eine Gesamtleistung von 416 Megawatt erbringen, so die Ergebnisse der Ausschreibung für Windkraft an Land, die die Bundesnetzagentur am Freitag vorgestellt hat. Das Recht, Windräder bauen zu dürfen, haben die Windparkbetreiber bei einer Auktion ersteigert. Häufig haben auch Gemeinden und Städte mitinvestiert, so werden die später an den Gewinnen beteiligt.

