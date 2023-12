Stand: 07.12.2023 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesetzesentwurf: Windräder könnten dichter an Wohngebiete rücken

In Schleswig-Holstein könnten schon bald Windräder dichter an Wohnsiedlungen heranrücken. Die Landesregierung plant, bestimmte Regeln für Windräder im Land zu lockern und reagiert damit auf das sogenannte Windflächenbedarfsgesetz, das die Bundesregierung im vergangenen Jahr beschlossen hatte. Laut Innenministerin Sabine Süttlerin-Waack (CDU) war bisher die Vorschrift, dass Windräder einen Abstand von ihrer fünffachen Höhe zu Ortschaften haben müssen. Ein 100 Meter hohes Windrad muss also mindestens 500 Meter vom nächsten Dorf entfernt stehen. Mit der geplanten Änderung dürfen zumindest einzelne Windräder dichter bei Wohngebieten stehen. Im Februar soll der Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:00 Uhr

Erneuter Warnstreik der GDL

Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem24-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Davon ist auch Schleswig-Holstein betroffen. Von heute Abend um 22 Uhr bis Freitagabend um 22 Uhr sollen Lokführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter in den Stellwerken und Beschäftigte in den Werkstätten die Arbeit niederlegen. Das hat die Gewerkschaft mit Sitz in Frankfurt mitgeteilt. Die Deutsche Bahn nannte den Streik verantwortungslos. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Bahnstrecke zum Fehmarnbelttunnel: Bauarbeiten beginnen

Die Bauarbeiten für die neue Bahnstrecke zum künftigen Fehmarnbelt-Tunnel starten heute. Die 88 Kilometer lange Strecke soll von Lübeck nach Fehmarn (Kreis Ostholstein) verlaufen und 2029 fertig sein - zusammen mit dem Fehmarnbelt-Tunnel. Einige Experten halten den Zeitplan für unrealistisch, da es noch nicht auf allen Streckenabschnitten der Bahnstrecke Baugenehmigungen gibt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Lkw liegt im Graben bei Nettelsee auf der B404 - Straße gesperrt

Auf der B404 im Übergang zur A21 liegt seit dem Abend bei Nettelsee (Kreis Plön) ein Lkw im Graben. Nach Angaben der Polizei ist die Fahrbahn aktuell gesperrt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Laster erst im Laufe des Tages geborgen werden kann. Zuerst müsse die Ladung umgeladen werden, außerdem wird ein Spezialkran benötigt. Der Lkw war gegen 22 Uhr in den Graben gerutscht - der Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Sprinter brennt auf A24 - lange Sperrung

Ein brennender Sprinter hat in der vergangenen Nacht für eine Sperrung der A24 bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gesorgt. Warum der Lieferwagen anfing zu brennen, ist laut Polizei unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch das Feuer war die Autobahn 24 in Richtung Hamburg für knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Kritik vom Gemeindetag zum Kitaförderungsgesetz

Die Gemeinden in Schleswig-Holstein sind sauer wegen der geplanten Änderung beim Kitaförderungsgesetz. Die Landesregierung will den Start des neuen Finanzierungsmodells um ein Jahr verschieben. Bisher basieren die Förderungen, die Land, Kreise und Gemeinden leisten, auf Schätzungen. Der Gemeindetag kritisiert die Verschiebung: Sie würde einen weiteren Kita-Ausbau gefährden, und das Betreuungsangebot könnte darunter leiden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel gewinnt gegen Kolstadt

Durch ein Tor in allerletzter Sekunde hat der THW Kiel am Abend sein Gruppenspiel in der Handball Champions League gegen den norwegischen Meister Kolstadt Handball mit 26:25 gewonnen. Dank des Sieges und dem letzten Tor von Rune Dahmke überwintert der THW als Tabellenführer in Gruppe A. Weiter geht es auf internationaler Bühne erst im Februar 2024. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - meist trocken

Heute ist es stark bewölkt, nur hier und da gibt es Auflockerungen und etwas Sonnenschein. In einigen Regionen Schleswig-Holsteins kann es auch Regen oder Schneeregen geben. Die Temperaturen steigen auf null Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) bis 3 Grad auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.12.2023 | 06:00 Uhr