Henstedt-Ulzburg: Meterhoher Löschschaum bedeckt Straße Stand: 07.12.2023 16:08 Uhr Eine große Menge Löschschaum hat in Henstedt-Ulzburg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Kirchweg waren mehrere Fahrzeuge von meterhohem Schaum bedeckt - zwei Personen waren über Stunden in ihren Lkw eingesperrt.

Eine auf den ersten Blick typische Winterlandschaft hat im Henstedt-Ulzburger Kirchweg (Kreis Segeberg) für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Denn der vermeintliche Schnee stellte sich als Löschschaum auf mehreren Hundert Quadratmetern Fläche heraus. Laut Angaben der Leitstelle West sind mehrere Fahrzeuge von der Schaumdecke bedeckt worden.

Zwei Personen befanden sich über Stunden in ihren Lkw und kamen nicht heraus, weil der Schaum zu fest war. Ein Durchkommen durch die etwa fünf Meter hohe Schaumwand wäre wohl kaum möglich gewesen, vermutet Christoph Rüter von der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg. "Die beiden Lkw-Fahrer haben genau richtig gehandelt und sind in ihrer Kabine sitzen geblieben", so Rüter. Mittlerweile konnten sie aus ihren Führerhäusern befreit werden, berichtet die Leitstelle. Von der anfangs meterhohen Schaumdecke ist im Moment nicht mehr viel übrig: Die Feuerwehr hat den Schaum mit mehreren Hunderttausend Litern Wasser verdünnt, sodass dieser jetzt nur noch etwa einen Meter hoch ist.

Brandmeldeanlage offenbar durch Fehler ausgelöst

Woher der Schaum stammt, steht noch nicht fest. Vermutet wird, dass bei Wartungsarbeiten einer benachbarten Firma die Brandmeldeanlage losging. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, dazu standen mehrere Rettungswagen und ein Notarzt bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.12.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg