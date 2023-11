Stand: 22.11.2023 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Untersuchungen zu Munitions-Altlasten in der Ostsee

Am Grund der Ostsee rotten Tausende Tonnen alter Munition vor sich hin. Vieles ist in schlechtem Zustand und setzt giftiges TNT frei. Derzeit forschen Wissenschaftler dazu, wie die Altlasten aus dem Meer geholt werden können. Auch die Sprengung alter Bomben wird diskutiert. "Wenn eine Hochdetonation passiert, gibt es keinen chemischen Austritt - das zeigen unsere Ergebnisse", sagt Wissenschaftler Aaron Beck vom Geomar-Institut in Kiel. Es könne sein, dass eine Detonation schwach sei und das TNT dann in kleine Stücke breche - dann könne ganz viel in der Umwelt landen. "Aber bei diesen modernen Sprengungen sollte alles weg sein", sagte Beck. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 07:00 Uhr

Darlehensprogramm für Sturmflutschäden startet Ende November

Das Darlehensprogramm für Geschädigte der Ostsee-Sturmflut im vergangenen Oktober startet am 27. November. Das hat das Land am Dienstag mitgeteilt. Privatpersonen und nicht-öffentliche Unternehmen, die Schäden erlitten haben, können ein Darlehen von bis zu 50.000 Euro erhalten. Die Förderung erfolgt in Form von zinsgünstigen Krediten. Der Darlehensbeitrag darf dabei allerdings den Schadenswert nicht übersteigen. Anträge können ab Ende November über die Investitionsbank Schleswig-Holstein gestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 07:00 Uhr

Aktuelle Stunde zum Landeshaushalt

Vor einer Woche hatten die Richter des Bundesverfassungsgerichts geurteilt, dass Corona-Kredite nicht nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie genutzt werden dürfen. Das wirkt sich direkt auf den Landeshaushalt in Schleswig-Holstein aus. Wie genau, darüber debattieren die Abgeordneten heute in einer Aktuellen Stunde. Für CDU und Grüne ist klar: Sie wollen im Landtag die Haushaltsnotlage feststellenund zwar für dieses Jahr und auch für 2024. Das, so sagte es Grünen-Fraktionschef Petersdotter, sei notwendig, um Mittel aus bestehenden Notkrediten wie vereinbart ausgeben zu können. Das sorgt für Kopfschütteln bei der FDP. Fraktionschef Christopher Vogt warf der Landesregierung Trickserei vor. Es müsse ein Ende haben, eine Art Dauerkrise zu suggerieren, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Der SSW sagte im Vorfeld, man werde der Notlage zustimmen. Allerdings nur, wenn es um Corona-, Ukraine-Krieg- und Sturmflutfolgen geht. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 06:00 Uhr

Polizei in Flensburg stellt mutmaßlichen Autodieb

Die Polizei in Flensburg hat in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Autodieb geschnappt. Der Mann war mit einem VW Touran unterwegs, den er drei Tage zuvor geklaut haben soll. Als eine Zivilstreife den 29-Jährigen kontrollieren wollte, flüchtete er. Kurz darauf krachte er in eine Hauswand, dabei verletzte er sich leicht. Bei der Festnahme wurde klar, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und Drogen genommen hat. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 06:00 Uhr

Handball: Flensburg gewinnt 37:32 gegen Elverum HB

Eine Woche nach dem 33:32-Zittersieg bei Elverum HB wurde die SG Flensburg-Handewitt auch in der eigenen Arena vom Elverum HB aus Norwegen ordentlich gefordert. Nach 18 Minuten lag das Team von SG-Trainer Nicolej Krickau lediglich mit 11:10 vorn. Die Partie blieb bis zuletzt spannend. Am Ende gewann Flensburg die Partie mit 38:35 und führt die Tabelle der Vorrundengruppe E mit nun 8:0 Punkten an. Für die SG Flensburg Handewitt war es wettbewerbs übergreifend der achte Sieg in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: am Vormittag freundlich, gegen Mittag ziehen Wolken auf

Am Mittwochmorgen hängt zunächst Nebel in der Luft. Wenn der sich auflöst wird es freundlich und bleibt am Vormittag trocken. Am Mittag ziehen von Nordwesten her Wolken auf, in Nordfriesland muss am späten Nachmittag dann auch mit Regen gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei 4 Grad im Lauenburgischen und bis 8 Grad in Nordfriesland. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt mit zeitweise Regen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2023 | 07:00 Uhr