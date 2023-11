Haushaltsdebatte im Landtag: Schwarz-Grün will Notlage, FDP nicht Stand: 22.11.2023 13:08 Uhr Die Folgen des Karlsruher Urteils waren auch heute Thema im schleswig-holsteinischen Landtag. Während CDU und Grüne ihre Finanzplanung verteidigten, kritisierte die FDP das "Weiter so" des Landes scharf.

Es war eine lebhafte Debatte, die die Abgeordneten des Landtags heute über den Finanzkurs des Landes führten. Im Kern ging es um den künftigen Umgang des Landes mit Notkrediten und Sondervermögen. Die Opposition aus SSW und FDP hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Sie wollten wissen, welchen Finanzkurs die Landesregierung jetzt einschlagen will.

Regierungskoalition verteidigt Finanzkurs

Vertreter der schwarz-grünen Koalition verteidigten den aktuellen Weg. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte: "Krisen kennen keine Kalendermonate." Es sei in den letzten Krisenjahren wichtig gewesen, Sicherheit zu vermitteln, und das habe man geschafft. Man habe im Vergleich zum Bund keine Fehler gemacht, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Lasse Petersdotter. "In Schleswig-Holstein haben wir keine Umwidmung vorgenommen". Die Leitlinien, die mit dem Urteil veröffentlicht wurden, hätten hingegen weitreichende Folgen für das Land.

Heinold: Müssen uns bezüglich "Jährlichkeit" neu aufstellen

"Das Urteil gibt uns verschiedene Aufgaben mit auf den Weg", sagte Heinold. So müsse man sich in der Finanzplanung hinsichtlich der Jährlichkeit und Jährigkeit neu aufstellen. Demnach dürfen Kredite, die für eine Notsituation aufgenommen wurden, auch nur im Jahr der Notsituation ausgegeben werden. Es werde herausfordernd, so Petersdotter, dass Mittel über einen Zeitraum von mehreren Jahren verausgabt werden können, ohne dass jedes Jahr eine neue Notlage beschlossen wird.

CDU und SPD wollen Notlage für 2023 und 2024 feststellen

CDU und Grüne hatten bereits im Vorfeld angekündigt, eine außergewöhnliche Notsituation für 2023 und 2024 feststellen zu wollen. Mit Beschluss der Notlage könnten im Anschluss Notkredite aufgenommen und ein Nachtragshaushalt gebildet werden, der die fehlenden Mittel bereitstellt. Eine Notlage für den Haushalt kann dann festgestellt werden, wenn die laufenden Ausgaben auf lange Sicht nur durch Aufnahme von Krediten gedeckt werden können.

Heftige Kritik kommt von der FDP

Laut der finanzpolitischen Sprecherin der FDP, Annabell Krämer, wurde mit dem Urteil in Karlsruhe auch in Schleswig-Holstein ein Schlussstrich unter den bisherigen Umgang mit Notkrediten gezogen. "Die Bevorratung von Notkrediten in Sondervermögen ist verfassungswidrig", sagte Krämer. Zusätzlich warnte sie davor, nun jährlich die Notlage zu beschließen. Sie forderte, dass das Finanzministerium das Urteil akzeptieren und entsprechend handeln soll.

Vogt: "Werden keinen Blankoscheck ausfüllen"

Christopher Vogt, FDP-Fraktionsvorsitzender sagte an die Landesregierung gerichtet: "Sie greifen weiter in die Trickkiste." Es dürfe nicht sein, dass Ausnahmesituationen, die von der Schuldenbremse gewährt werden, wiederholt ausgenutzt würden. Man könne deshalb dem Beschluss einer Haushaltsnotlage für 2023 und 2024 nicht zustimmen. Vogt: "Wir werden keinen Blankoscheck ausfüllen."

SPD fordert Reform der Schuldenbremse

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Losse-Müller, forderte in der Landtagssitzung, die Schuldenbremse zu reformieren. "Wir brauchen Investitionen. Deshalb müssen wir die Schuldenbremse reformieren, wenn wir einen funktionieren Staat haben wollen, der seinen Job macht." Sie sei eine Wachstumsbremse. Unterstützung bekam er von Lasse Petersdotter. Auch die Grünen würden eine Reform der im Grundgesetz verankerten Regelung begrüßen.

Berliner Haushaltsbeben auch in Schleswig-Holstein spürbar

Auslöser für die Haushaltsdebatte war eine rückwirkende Haushaltsänderung des Bundestags Anfang 2022. 60 Milliarden Euro, die vorgesehen waren, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, wurden per Nachtragshaushalt auf den heutigen Klima- und Transformationsfonds übertragen. Diese Umschichtung erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für verfassungswidrig.

Zahlungen aus Notkrediten gestoppt

Bereits vergangene Woche, nachdem das Urteil bekannt wurde, hatte die Landesregierung alle Zahlungen aus Notkrediten gestoppt. Das betrifft konkret Gelder für Flüchtlingsunterkünfte oder für Klimaschutzprogramme. Wie lange die Zahlungen gestoppt bleiben, ist nicht klar. Sollte der Haushaltsnotstand am Donnerstag beschlossen werden, könnte der Stopp entfallen.

