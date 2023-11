NOK-Fähren: Sportboot-Kapitäne sollen gegen Personalnot helfen Stand: 22.11.2023 11:41 Uhr Wer mit der Fähre den Nord-Ostsee-Kanal überqueren will, steht an einigen Anlegern im Land oft vor verschlossenen Schranken. Seit Jahren fallen wegen Personalmangel Verbindungen aus. Ein neues Kapitäns-Konzept soll Abhilfe schaffen.

Am Anleger in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fahren die Fähren nach Angeben der Interessengemeinschaft der Fährbenutzer nach dem Zufallsprinzip. Sie fahren eingeschränkt, in zu langen Abständen oder manchmal auch gar nicht. Im Oktober gab es auf dieser Strecke laut WSA 19 Ausfälle. Noch schlimmer sei es an anderen Fähranlegern wie Fischerhütte oder Oldenbüttel.

Auch eine Reederei findet keine Leute

Dort fahren manchmal tageweise gar keine Fähren. Das macht es für Berufspendler, Eltern von Schülerinnen und Schülern oder auch für Fahrradfahrer unkalkulierbar. Der Grund dafür ist ein Personalmangel. Seit Jahren hat die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung eigene Stellen gestrichen und die Mannschaften bei einer Reederei eingekauft aber auch die Reederei findet keine neuen Leute.

WSA will Sportboot-Kapitäne auf Fähren einsetzen

Ein Ansatz des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), um Personalengpässe auszugleichen, ist es, Inhaberinnen und Inhaber von Sportboot-Führerescheinen für den Fährbetrieb zu schulen. Eigentlich sind dafür nautische Patente nötig. Auf die will das WSA bei neuen Anwärtern aber verzichten.

Erster Versuch mit sechs Hobbykapitänen: Vier fallen durch

Bislang geht das Konzept allerdings nicht auf. Von den ersten sechs Leuten sei einer nicht erschienen, vier seien durchgefallen, erzählt WSA-Sprecher Thomas Fischer. Dennoch hofft das WSA, unter den neuen Bedingungen Personal zu finden.

Bürgermeister: Bund muss mehr Mittel bereitstellen

Dass es schwer ist, Personal zu finden, sei keine Überraschung. Der Bund müsse aber zur Not mehr Geld in Aussicht stellen, fordert Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos). "Es ist ein unhaltbarer Zustand." Die Fähren bringen täglich rund 1.000 Pendler vom Norden der Stadt ins Industriegebiet. Ende November wollen die Interssengemeinschaft der Fährbenutzer, Bürgermeister der anliegenden Gemeinden und das WSA zusammen nach weiteren konkreten Lösungen suchen.

