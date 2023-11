Stand: 15.11.2023 08:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstreik: Notfahrplan in SH

Die Lokführergewerkschaft GDL hat von heute Abend an einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Auch der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein wird davon betroffen sein. Die Bahn versucht nach eigenen Angaben, auf den wichtigsten Strecken ein Mindestangebot aufrechtzuerhalten. Zwischen Sylt und Hamburg sollen die Züge demnach überwiegend im Dreistundentakt bis Niebüll (Kreis Nordfriesland) fahren. Wer zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Hamburg unterwegs ist, sollte die Nordbahn nehmen. Auf der Strecke zwischen Flensburg sowie Kiel und Hamburg fahren die Züge im Zweistundentakt, zwischen Lübeck und Hamburg einmal pro Stunde. Die Verbindungen zwischen Lübeck-Travemünde und Lübeck Hauptbahnhof fallen hingegen ganz aus. In Hamburg ist auch die S-Bahn betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:00 Uhr

Long-Covid-Studie aus Lübeck

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Lübeck forschen zu Long Covid und wollen herausfinden, wie viele Menschen in der Hansestadt davon betroffen sind. Seit einem Monat läuft dazu eine Online-Befragung. Daran nehmen nachweislich Corona-infizierte Erwachsene teil. Die Studie soll nach Angaben der Forschenden auch dazu beitragen, die Krankheit besser zu verstehen und die medizinische Versorgung zu verbessern. Ein Ergebnis ist schon ausgewertet: 80 Prozent der Erkrankten können nach einer Reha wieder arbeiten. Heute endet die Befragung. Weitere Ergebnisse soll es im Dezember geben, wenn die Studie komplett ausgewertet ist. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 07:00 Uhr

Putin-Biograf Seipel soll Geld aus Russland bekommen haben

Der preisgekrönte deutsche Journalist Hubert Seipel soll laut Medienberichten hohe Geldsummen aus Russland erhalten haben. Nach Informationen des "Spiegel" und des ZDF bekam der als Putin-Kenner bekannt gewordene Journalist und Buchautor 600.000 Euro im Rahmen eines sogenannten Sponsorenvertrags. Das Geld stamme aus dem Firmengeflecht eines russischen Oligarchen. Seipel räumt die Zahlungen ein. Er begründete sie mit erheblichen Kosten für jahrelange Recherchen für Bücher. Zugleich betonte er, kein Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen zu haben. Seipel hatte Präsident Putin mehrfach interviewt und zwei Bücher über den Kreml-Chef veröffentlicht. Als Autor und Russlandexperte war Seipel häufig in Talkshows zu Gast und auch als Autor unter anderem für den NDR tätig. Der Sender prüft nun rechtliche Schritte und teilte mit, es bestehe der Verdacht einer vorsätzlichen Täuschung. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 07:00 Uhr

Hochwasser-Hilfe-Ausschuss in Arnis kommt zum ersten Mal zusammen

Die Ostsee-Sturmflut vor einigen Wochen hat Arnis im Kreis Schleswig-Flensburg besonders stark getroffen. Am Dienstagabend kam zum ersten Mal der Hochwasser-Hilfe-Ausschuss zusammen. Ziel ist es, die Spendengelder schnell und unbürokratisch zu verteilen. Der Ausschuss hat fünf Mitglieder bestimmt, die Vorschläge für die Verteilung machen werden. Am 12. Dezember soll die Stadtvertretung diese beschließen. Geplant ist, noch im Dezember die Hilfsgelder auszuzahlen. Bislang sind 200.000 Euro für Arnis gesammelt worden. Die Bereitschaft zu helfen, auch von Menschen die dort nicht wohnen, sei riesengroß, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Michelle Diekmann (BfA). | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

OVG: Corona-Reiseverbot war rechtmäßig

Das von der Landesregierung von Schleswig-Holstein im April 2021 verhängte Verbot, zu Freizeitzwecken nach Schleswig-Holstein einzureisen, war rechtmäßig. Das hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht wies damit nach eigenen Angaben die Anträge eines Hamburger Rechtsanwaltes ab, der sich in seinen Grundrechten eingeschränkt sah. Der Mann wollte zum Angeln an die Küste fahren, was ihm aber vom Land untersagte wurde. Das Gericht entschied, bei dem Verbot habe es sich zwar um einen gewichtigen Eingriff in die Grundrechte gehandelt. Der Antrag sei aber unbegründet, weil das Einreiseverbot eine notwendige Schutzmaßnahme gegen Corona war. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

Bundespolizei auf Fähre im Kieler Ostuferhafen im Einsatz

Die Bundespolizei ist am Dienstagabend auf der Fähre "Victoria Seaway" im Ostuferhafen von Kiel im Einsatz gewesen. Das Schiff der Reederei DFDS kam aus der litauischen Stadt Klaipeda. Wie die Kieler Nachrichten meldeten, hatte die Besatzung der Fähre um Hilfe gebeten. Ein Passagier habe einen Hinweis gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Fähre wurde bereits kurz hinter Fehmarn deutlich langsamer. Anschließend eilte ein Polizeiboot zur "Victoria Seaways". Bereits auf See gingen Einsatzkräfte an Bord. Worum es bei dem Einsatz ging, wollte der Sprecher auch heute nicht sagen. Es sei eine größere Anzahl von Beamten auf dem Schiff gewesen. Auch an Land hielten sich viele Polizisten bereit. Der Einsatz im Kieler Hafen konnte noch am Abend beendet werden. Anschließend machte sich die Fähre wieder planmäßig auf den Weg nach Litauen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

Flensburgs Handballer mit 33:32-Sieg in Elverum

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das dritte Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Beim norwegischen Vizemeister Elverum HB gab es für die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau am Dienstag einen knappen 33:32 (13:13)-Sieg. Bester Werfer der SG, die mit 6:0 Punkten Spitzenreiter der Gruppe E bleibt, war der siebenfache Torschütze Lasse Möller. Für die Gastgeber war Tobias Gröndahl zehnmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: wechselhaft bei 7 bis 9 Grad

An der Ostsee gibt es zunächst noch einzelne Schauer, am Vormittag lockert es auf und bleibt größtenteils trocken. Am Nachmittag ziehen von der Nordsee wieder dichtere Wolken auf, die auch Regen mitbringen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Der Wind ist zunächst schwach und frischt zum Abend auf, an der Nordsee sind stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 06:00 Uhr

