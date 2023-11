Feuer in Kiel-Pries: Rettungskräfte entdecken Toten in Wohnung Stand: 15.11.2023 21:11 Uhr Bei einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes in Kiel-Pries ist ein Mensch tot am Mittwoch aufgefunden worden. Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Die Brandursache ist unbekannt.

Am späten Nachmittag hatten mehrere Anruferinnen und Anrufer der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel gemeldet, dass eine Wohnung im Wilhelm-Lobsien-Weg in Flammen stehe. Laut ihrer Beschreibungen waren die Flammen und der Rauch deutlich zu sehen. Aufgrund der Menge an Notrufen rückte die Feuerwehr schließlich mit einem Großaufgebot an Feuer- und Rettungskräften an. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren hohe Flammen am Haus zu sehen.

Toter war nicht mehr zu retten

Zwischenzeitlich sei der Rauch bis zur Fördestraße zu sehen gewesen, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren daher mit schwerem Atemschutz ausgerüstet. Als sie das Haus betraten, fanden sie den Menschen bereits leblos vor. Das teilte die Feuerwehr Kiel mit. Nach etwa zwei Stunden galt der Brand als gelöscht, eine Wohnung ist nun jedoch unbewohnbar.

Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Schilksee am Einsatz beteiligt.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel