Mit einem dualen Studium gegen den Fachkräftemangel unter Sozialarbeitern

Sozialarbeiter werden zurzeit dringend gesucht. Die Duale Hochschule Schleswig-Holstein in Kiel startet dieses Wintersemester deshalb mit einem dualen Studiengang Soziale Arbeit. Das Besondere hierbei ist, dass die 40 Studierenden zehn Wochen Unterricht in der Hochschule haben und anschließend 14-18 Wochen in verschiedenen Einrichtungen, wo sie direkt in der Praxis arbeiten und das Gelernte anwenden können. Damit will die Hochschule den akuten Fachkräftemangel möglichst schnell so gut es geht abfedern. Denn normalerweise kommen angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen erst nach dreieinhalb Jahren auf den Arbeitsmarkt. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 09:00 Uhr

Sanierung des Wikingecks startet

Heute beginnt offiziell die Sanierung des Wikingecks in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Uferbereich der Schlei ist dort mit Giftstoffen einer ehemaligen Teerpappenfabrik belastet. Die Erde wird in den kommenden beiden Jahren komplett ausgetauscht. An einigen Stellen muss sie nur bis zu einer Tiefe von anderthalb Metern getauscht werden, an anderen Stellen geht es bis zu acht Meter weit runter. Schon in wenigen Tagen rücken nach Angaben des Kreises die Abrissbagger für eine Bootshalle und ein Wohnhaus an. Ab Januar sollen dann an Land erste Löcher gebohrt und mit neuer Erde aufgefüllt werden. Im Herbst des kommenden Jahres werden Spundwände aufgebaut, so dass 2025 die wasserseitige Sanierung laufen kann. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 07:00 Uhr

Feuerwehr löscht zwei Brände im Kreis Segeberg

In der Nacht zu Mittwoch waren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr über Stunden im Kreis Segeberg im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle löschten rund 100 Helfer bis in die Nacht ein brennendes Strohlager eines Bauernhofes im Reiherstieg in Henstedt-Ulzburg. In Heidmoor brannte zudem eine leerstehende Halle eines Bauernhofes in der Waldchaussee. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

Fußball: VfB Lübeck spielt 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat den zweiten Saisonsieg auf dramatische Weise verpasst. Die Schleswig-Holsteiner gingen früh in Führung und lieferten eine defensiv starke Leistung ab. In der Nachspielzeit fingen sie sich den Ausgleich beim 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0). | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel unterliegt HSG Wetzlar mit 31:32.

Der THW Kiel ist in der 3. Runde des DHB-Pokals rausgeflogen. Der deutsche Handball-Rekordmeister unterlag dem Bundesliga-Vorletzten HSG Wetzlar zu Hause mit 31:32 (17:19). Es war ein weiterer Dämpfer in einer bislang schon schwierigen Saison. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

Handball: Lübeck Schwartau verliert gegen DHfK Leipzig

Der Handball-Zweitligist VfL Lübeck Schwartau ist am Dienstagabend dem DHfK Leipzig mit 25:33 unterlegen. Eine Halbzeit lang hatte der VfL gegen den Bundesligisten gut mitgehalten, ehe nach dem Wechsel der Klassenunterschied immer deutlicher wurde und Leipzig am Ende problemlos das Achtelfinale erreichte. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

Einheitsbuddeln in Itzehoe: 4.250 Bäume für das Klima gepflanzt

Im Rahmen des "Einheitsbuddelns" haben rund 150 Freiwillige des Förderkreises des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe (Kreis Steinburg) Bäume in einem Wald gepflanzt. Viele Schülerinnen und Schüler sowie andere Helfer gruben mehr als 4.000 Setzlinge in den Boden. Gepflanzt wurde der kleine Wald auf einem Hektar in der Nähe des Breitenburger Kanals. Dort hatte ein Großgrundbesitzer einen pilzbefallenen Eschenwald gerodet und zur Aufforstung vorbereitet. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 19:30 Uhr

Wetter: Viel Wolken, einige Schauer, zwischendurch etwas Sonne

Am Mittwochvormittag und im weiteren Tagesverlauf ist es in Schleswig-Holstein wechselhaft. Mitunter ist es stark bewölkt mit Schauern. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, zwischendurch zeigt sich aber auch etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 06:00 Uhr

