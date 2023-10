Wetter in Norddeutschland: Regen, Gewitter und Sturmböen möglich Stand: 04.10.2023 19:15 Uhr Für Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst an der See in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stürmische Böen. In ganz Norddeutschland soll es regnen, auf dem Brocken wird Sturm erwartet.

Für Norddeutschland erwarten die Meteorologen am Donnerstag zunächst viele Wolken, Regen und teilweise auch Gewitter. An der Küste und im Harz auf dem Brocken sind dann stürmische Böen möglich, die im Verlauf des Tages nachlassen sollen. Ab dem Vormittag soll in Schleswig-Holstein das schlechte Wetter von Nordfriesland und Angeln her jedoch abklingen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg soll sich das Wetter im Verlauf des Tages beruhigen, dann werden auf Poel und in Rahlstedt bis zu 18 Grad erwartet. Weniger stürmisch soll es in Niedersachsen werden. Hier erwarten die Meteorologen vor allem am Abend am Elbe-Weser-Dreieck bis zum Wendland einige heitere und trockene Abschnitte, im Süden soll es auch länger sonnig sein. Die Höchstwerte liegen auch hier bei 18 Grad in Lingen.

VIDEO: DWD warnt vor Sturm und Gewittern in Niedersachsen (04.10.2023) (1 Min)

Am Freitag stürmische Böen an der See erwartet

In Schleswig-Holstein gibt es auch in der Nacht zu Freitag dichte Wolken, in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen hingegen soll es nur gelegentlich wolkig sein. Tagsüber ist der Himmel in Küstennähe dann meist stark bewölkt, die Meteorologen erwarten teils schauerartigen, vereinzelt auch gewittrigen Regen in ganz Norddeutschland. In Hamburg sind dann Schauer- und Gewitterböen möglich, an der See werden erneut teils stürmische Böen erwartet. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg liegen die Temperatur-Höchstwerte am Freitag bei 19 Grad, in Schleswig-Holstein bei 18 Grad.

